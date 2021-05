Torina remporte la victoire après avoir battu Rinconeda 0-2

05/02/2021 à 22:23 CEST

le Torina a joué et gagné 0-2 le match de dimanche dernier dans le Municipale de Polanco. le Coin est venu avec l’intention de revenir sur la piste gagnante après avoir subi une défaite 4-1 lors du match précédent contre Guarnizo et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. Concernant l’équipe visiteuse, le Torina il a remporté son dernier match du tournoi 2-1 dans son stade contre le Revilla. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Coin est septième, tandis que le Torina Il est troisième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Torina, qui a ouvert le score grâce à un but de Le coq, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui s’est distancée sur le tableau de bord grâce à un but de Jairo à la 83e minute, terminant le match avec un score de 0-2 dans la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Coin a donné accès à Victor, Cobo, Ubaldo, Balbas Oui Du château pour Adrian Torre, Pedraja, Arbousier, Jorge Oui Adrian, Pendant ce temps, il Torina a donné accès à Mini, Jairo, Isma Oui Joseph pour Christian, Ruiz, Bustamante Oui Le coq.

L’arbitre a montré un total de quatre cartons: un jaune au Coin (Victor) et deux à Torina (Christian Oui Pacheco). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Victor (2 jaunes) par l’équipe locale.

Avec ce résultat, le Coin obtient 19 points et le Torina il monte à 26 points.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Coin jouera contre lui Castro à la maison, tandis que le Torina affrontera à domicile contre Ribamontán al Mar.

Fiche techniqueCoin:Samuel, Lacuesta, Jorge (Balbás, min 71), Joaquín, Adrian (Del Castillo, min 80), Mejia, Madroño (Ubaldo, min 71), Pedraja (Cobo, min 58), Juan Carlos, Javi Pereda et Adrián Torre (Víctor, min 58)Torina:Varo, Manu, Pacheco, Javi, Ruiz (Jairo, min 67), Gallo (José, min 86), Pablo, Fernandez, Chechu, Christian (Mini, min 52) et Bustamante (Isma, min 67)Stade:Municipale de PolancoButs:Gallo (0-1, min.47) et Jairo (0-2, min.83)