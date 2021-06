Torina remporte une victoire serrée contre Ribamontán al Mar (1-2)

13/06/2021 à 22:03 CEST

le Ribamontan et le Torina Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un résultat de 1-2 et une victoire pour l’équipe de Barcena de Pie de Concha. le Ribamontán al Mar voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Guarnizo par un score de 1-0, accumulant un total de cinq défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Torina il a remporté dans son fief 3-0 son dernier match du tournoi contre le Coin. Grâce à ce résultat, l’équipe de Barcena de Pie de Concha est troisième, tandis que la Ribamontan est dixième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour lui Torina, qui a profité du jeu pour inaugurer le tableau d’affichage par un but de Le coq à la 21e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un autre but de Le coq, réalisant ainsi un doublé à 58 minutes. L’équipe de Galizano a coupé les distances grâce au succès devant le but de Pelayo à la minute 65, mettant fin à la confrontation avec le score de 1-2.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Ribamontan qui sont entrés dans le jeu étaient Roqueñi, Bédia, AHA, Fernandez Oui Film remplacement Quevedo, Villegas, Ibanez, Cagigal Oui Pelayo, tandis que les changements dans le Torina Ils étaient Victor Sanchez Oui Ruiz, qui est entré pour remplacer Jaïro Oui Fernandez.

Dans le duel, l’arbitre a donné un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Pacheco.

Avec ce résultat, le Ribamontan reste avec 18 points et le Torina obtient 36 points après avoir remporté le duel.

Fiche techniqueRibamontán al Mar :Quevedo (Roqueñi, min.45), Villegas (Bedia, min.61), Cagigal (Fernandez, min.80), Mario, Jonatan Cuesta, Alex, Pelayo (Peli, min.84), Piedralba, Ibañez (Aja, min. .80), Perojo et GonzalezTorine :Martínez, Manu, Chino, Pacheco, Javi, Gallo, Jairo (Víctor Sánchez, min.60), Fernandez (Ruiz, min.86), Chechu, Christian et BustamanteStade:BarceloneButs:Gallo (0-1, min. 21), Gallo (0-2, min. 58) et Pelayo (1-2, min. 65)