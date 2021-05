Torino et Benevento signent un match nul à l’Estadio Olímpico Grande Torino (1-1)

23/05/2021 à 22:55 CEST

le Turin et le Bénévent ils en ont attaché un dans le Stade olympique Grande Torino lors de leur dernier match de Serie A qui a eu lieu ce dimanche. le Turin Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 4-1 lors du duel précédent contre Spezia Calcio. Du côté des visiteurs, le Bénévent a récolté une égalité à un contre le Crotone, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Après le match, les locaux étaient à la dix-septième place du classement, tandis que le Bénévent Il était en dix-huitième position à la fin du match.

Le match a commencé face à face pour lui Turin, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Bremer à la 29e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0 au tableau de bord.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’ensemble de Bénévent, qui a mis la cravate grâce au succès de Andres Tello à la 72e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Le technicien de Bénévent a donné accès à Christian Pastina, Andres Tello, Gianluca Lapadula, Siriki sanogo Oui Amadou Diambo remplacer Federico Barba, Daam foulon, Aldolfo Gaich, Riccardo Improta Oui Giuseppe Di Serio, tandis que de la part du Turin il a été remplacé Karol Linetty, Andrea Belotti, Wilfried Stéphane Singo Oui Federico Bonazzoli pour Simone Verdi, Antonio Sanabria, Armando Izzo Oui Thomas Rincon.

Dans le match, il y avait un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Bénévent. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Perparim Hetemaj Oui Christian Pastina.

Après avoir terminé la compétition avec cette cravate, le Bénévent il se situait à la dix-huitième place du tableau de classement avec 33 points, occupant une place de descente en Deuxième Division. Pour sa part, Turin avec cette égalité, il est resté à la dix-septième place avec 37 points après le match.

Fiche techniqueTurin:Samir Ujkani, Alessandro Buongiorno, Bremer, Armando Izzo (Wilfried Stephane Singo, min 70), Mergim Vojvoda, Simone Verdi (Karol Linetty, min 57), Rolando Mandragora, Tomás Rincón (Federico Bonazzoli, min 85), Cristian Ansaldi , Simone Zaza et Antonio Sanabria (Andrea Belotti, min.70)Bénévent:Nicolo Manfredini, Kamil Glik, Luca Caldirola, Federico Barba (Christian Pastina, min.46), Gaetano Letizia, Perparim Hetemaj, Bryan Dabo, Daam Foulon (Andrés Tello, min.57), Riccardo Improta (Siriki Sanogo, min.81) , Aldolfo Gaich (Gianluca Lapadula, min.57) et Giuseppe Di Serio (Amadou Diambo, min.88)Stade:Stade olympique Grande TorinoButs:Bremer (1-0, min. 29) et Andrés Tello (1-1, min. 72)