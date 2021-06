Torino intéressé par Marvin Park -rapport

in

Le joueur de l’académie du Real Madrid, Marvin Park, a suscité l’intérêt de plusieurs clubs et l’équipe de Serie A Torino souhaite faire un pas pour l’ailier, selon un rapport de Gianluca Di Marzio confirmé plus tard par AS.

Cependant, Madrid n’envisage pas de vendre Marvin à moins de recevoir une offre importante, selon ce même rapport. Le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti aime ce qu’il a vu des joueurs de l’académie comme Marvin, Miguel Gutierrez ou Sergio Arribas, afin qu’ils puissent éventuellement aider la première équipe en cas de besoin.

De plus, le salaire de Marvin n’est pas assez élevé pour obliger Madrid à l’envoyer en prêt, car le club pense que le joueur pourrait encore se développer avec Castilla avec une poignée d’apparitions avec la première équipe sur la route.

Tout bien considéré, il semble que les clubs intéressés par Marvin devront dépenser plus de 3 millions d’euros, selon ces mêmes rapports, donc le Real Madrid finira probablement par garder le joueur.