Tormented Souls obtient une nouvelle bande-annonce effrayante, la date de changement est toujours «à confirmer»

Ce jeu est noté 18 et la bande-annonce ci-dessus a quelques brève nudité, bien qu’il ne soit pas limité par l’âge sur YouTube.

Âmes tourmentées est un titre d’horreur à venir intéressant qui fait le tour depuis un certain temps – il mélange des visuels modernes avec des perspectives de caméra fixes. Des objets étincelants sur les statues aux fusils de chasse charnus tirés à bout portant, ses sources d’inspiration sont plutôt claires.

La nouvelle bande-annonce ci-dessus est l’un des looks les plus longs à ce jour; il confirme en fait les dates de sortie plus tard ce mois-ci pour Steam, PS5 et Xbox Series X|S. Néanmoins, le Switch a toujours une fenêtre de sortie de « à confirmer », tandis que le communiqué de presse indique qu’il « à venir bientôt ». Une édition limitée au détail a également « Q3 » comme fenêtre de sortie libre.

Bien que les visuels soient sans aucun doute réduits sur Switch, nous espérons que les perspectives de la caméra fixe seront un facteur dans la transition du jeu relativement bien.

Cela semble plutôt prometteur; gardez-vous un œil sur celui-ci pour Switch?