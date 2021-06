Tornade à Londres : les aboiements frappés par une énorme tempête – les tornades au Royaume-Uni sont-elles rares ? | Météo | Nouvelles

in

Les gens sur les réseaux sociaux tweetent à propos d’une tornade à Barking aujourd’hui et il y a également eu des rapports de graves inondations à Dagenham. Kiran Bhangal de Sky News a tweeté : « Je viens de vivre une tornade à Barking dans l’est de Londres. Des dizaines de voitures et de maisons endommagées. Police et pompiers sur place. Très effrayant en effet.

La police de Barking et Dagenham a confirmé qu’elle avait répondu à un “incident lié à la météo”, mais n’a pas confirmé qu’il s’agissait d’une tornade.

La police a déclaré sur Twitter: “La police a été appelée vers 20 h 00 pour signaler des dommages causés aux toits, aux équipements électriques, au mobilier urbain et aux véhicules sur l’avenue Hulse et certaines routes environnantes dans la région de #Barking. où il y a eu un coup de foudre…

“En plus de la foudre, nous avons vu des rapports d’une tornade mais ne pouvons pas le confirmer. Il n’y a aucun rapport de victimes.

“Les agents assurent la liaison avec l’autorité locale pour s’assurer qu’un soutien est disponible pour toute personne touchée par des dommages matériels.”

Les informations faisant état d’une tornade surviennent alors que le Met Office a émis plusieurs avertissements de temps violent vendredi.

Certaines parties de Londres et de l’Essex ont été placées sous avertissement d’orage jaune jusqu’à 23 heures vendredi soir.

L’avertissement du Met Office se lit comme suit: “Des orages lents produisent de très fortes pluies, des éclairs et de la grêle dans le nord-est du Grand Londres, le sud de l’Essex et l’extrême nord du Kent.

“Alors que les fortes précipitations sont assez localisées, certains endroits peuvent recevoir 30 à 40 mm de précipitations en une heure avec des risques supplémentaires de grêle et de foudre. Cet orage devrait s’affaiblir plus tard dans la soirée.”

Ces conditions s’avèrent souvent optimales pour le développement de tornades majeures, qui peuvent infliger de graves dévastations et des dommages aux maisons et aux propriétés.

Mais selon le Met Office, les tornades ne sont pas exclusives à l’Amérique du Nord, car elles peuvent également se produire au Royaume-Uni chaque année.

Le site Web du Met Office explique : « Environ 30 tornades par an sont signalées au Royaume-Uni.

“Ce sont généralement petits et de courte durée, mais peuvent causer des dommages structurels s’ils passent au-dessus des zones bâties.”