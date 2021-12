Tornade aux États-Unis : jusqu’à 150 travailleurs piégés après un « incident faisant de nombreuses victimes » dans l’Illinois | Monde | Des nouvelles

Dans une déclaration sur Twitter, le gouverneur de l’Illinois, Jay Robert Pritzker, a offert ses prières et son soutien aux habitants d’Edwardsville.

Il a déclaré: «Mes prières accompagnent les habitants d’Edwardsville ce soir et j’ai contacté le maire pour fournir toutes les ressources de l’État nécessaires.

« Notre @ILStatePolice et @ReadyIllinois coordonnent tous les deux étroitement avec les autorités locales et je continuerai de surveiller la situation. »

Selon le mappeur des pannes Ameren, la tornade a également gravement affecté l’électricité dans la région, avec plus de 25 000 habitants sans électricité dans l’Illinois et plus de 17 000 dans le Missouri.