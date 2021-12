Tornade du Kentucky : l’horreur alors que 100 personnes ont été tuées par une tornade mortelle – « Vous pouviez entendre les cris » | Monde | Des nouvelles

Parlant de la tragédie, les habitants se sont souvenus avoir entendu des cris déchirants de personnes blessées ou tuées dans la tempête. Le président américain Joe Biden a déclaré une catastrophe fédérale majeure dans le Kentucky après qu’une série de tornades meurtrières ont frappé l’État vendredi. Le gouverneur Andy Beshear craint que le nombre de morts ne dépasse 100, ajoutant: « J’ai des villes qui sont parties, c’est juste, je veux dire parties. La ville natale de mon père – la moitié n’est pas debout. »

Il a également déclaré qu’il était hors de question de faire du porte-à-porte car, dans certaines des zones les plus durement touchées, « il n’y a pas de portes ».

Quatre-vingts personnes ont été confirmées mortes dans le seul Kentucky pendant la tempête, qui a vu 30 tornades traverser le Midwest.

14 autres personnes ont été tuées dans l’Illinois, le Tennessee, l’Arkansas et le Missouri.

Au moins huit personnes ont été tuées dans une fabrique de bougies à Mayfield, après que le toit a été arraché par le vent, tandis que huit autres travailleurs sont toujours portés disparus.

Kyanna Parsons-Perez, l’une des employées de l’usine, a déclaré à NBC : « Ils nous ont placés dans la zone où vous allez au cas où il y aurait un orage, et nous étions tous là, puis les lumières se sont mises à clignoter et tout d’un coup nous ressenti une rafale de [wind], nous pouvions sentir le vent et mes oreilles ont commencé à craquer comme si vous étiez dans un avion. »

Elle a déclaré que « tout nous est tombé dessus », ajoutant: « Tout ce que vous avez entendu, ce sont des cris ».

La petite amie d’un employé coincé dans l’épave, Brandy, a déclaré à ABC : « Je n’ai pas pu le joindre.

« Vous savez, alors j’ai commencé à paniquer et un peu plus tard, il m’a appelé et il m’a dit qu’il était coincé sous tous les débris et qu’il ne pouvait rien voir, il n’était pas sûr que quelqu’un puisse le trouver.

Cependant, parlant du nombre de morts dans l’usine de bougies de Mayfield, Bob Ferguson, porte-parole de Mayfield Consumer Products, propriétaire de l’usine, a déclaré : « Il y a eu des premiers rapports selon lesquels jusqu’à 70 personnes pourraient être mortes dans l’usine.

« Un c’est trop, mais nous remercions Dieu que le nombre s’avère être beaucoup, beaucoup moins. »

Il a déclaré que 90 personnes avaient été localisées dans l’usine, sur les 110 employés qui y travaillaient cette nuit-là.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la gravité des tempêtes était un produit de la crise climatique, M. Biden a déclaré: « Tout ce que je sais, c’est que l’intensité du temps dans tous les domaines a un certain impact en raison du réchauffement de la planète.

« L’impact spécifique sur ces tempêtes spécifiques, je ne peux pas le dire pour le moment. »