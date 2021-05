TORNADES… À WUHAN CHINE… | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Joseph P. Farrell, étoile de la mort de Gizeh:

Je savais que je devais bloguer à propos de celui-ci lorsque je l’ai trouvé dans ma boîte e-mail dans un e-mail de Catherine Austin Fitts, avec l’en-tête amusant du sujet «Les tornades de Wuhan semblent inhabituelles», alors sans plus tarder, voici l’histoire:

Des tornades ont frappé deux provinces chinoises, faisant 12 morts et des centaines de blessés

Maintenant, la première chose à noter est que la Chine, la Russie et d’autres parties du monde peuvent subir des tornades. Ils ne sont pas uniques en Amérique. Ils ne sont pas aussi courants dans certaines régions ni aussi nombreux, mais ils se produisent. En effet, pendant que j’assistais à Oxford, il y avait même une trombe d’eau rapportée près d’une grande ville (je crois que c’était Liverpool mais ma mémoire est fragmentaire), et elle a fait les journaux et les reportages radio. Fait intéressant, l’article de . note que des tornades peuvent survenir et se produisent généralement en Chine dans la province du Jiangsu à la fin du printemps et au début de l’été.

Mais cela me semble être un peu le genre de spin «rien à voir ici bouger», car il est déposé dans l’article après ces déclarations:

Deux tornades ont ravagé la ville centrale de Wuhan en Chine et une ville de la province orientale du Jiangsu, tuant 12 personnes et en blessant des centaines en détruisant des maisons et des biens, a annoncé samedi l’agence de presse officielle Xinhua. Huit personnes auraient été tuées à Wuhan, dans la province du Hubei, avec 280 blessées après que la tornade de vendredi ait ravagé le district de Caidian à 20h39, a indiqué l’agence. La tornade a renversé 27 maisons et endommagé 130 autres, ainsi que deux grues à tour et 8 000 m². (86 111 pieds carrés) de remises sur les chantiers de construction, a-t-il ajouté. «J’ai grandi à Wuhan et je n’ai jamais rien vu de tel», a déclaré un habitant de la ville sur l’application chinoise Weibo. «Il y a eu tellement de temps extrêmes récemment.» (Emphase en gras ajoutée)

Il y a eu des conditions météorologiques très étrangement extrêmes en Chine ces derniers mois. Il y a à peine un an, il y avait des inondations massives dans la même région qu’un système météorologique s’était garé dans l’océan Indien, déclenchant des torrents de pluie et d’inondations qui craignaient même que le barrage des Trois Gorges ne tombe en panne, le réservoir s’étant rempli à plusieurs. mètres au-dessus du niveau maximum de sécurité de l’eau du barrage. Le même système a également alimenté des systèmes météorologiques étranges en Australie. Maintenant, la même région est frappée par deux tornades qui – par coïncidence – ont frappé la ville de Wuhan, la maison après une mode pour les plans covidcamdemic.

Comme on peut l’imaginer, cela a mon indicateur de suspicion à indice d’octane élevé dans la zone rouge, et ma spéculation à indice d’octane élevé de la journée qui se déroule à nouveau dès la fin de la brindille de spéculation. Alors je vais juste sortir et le dire tout de suite: je soupçonnais alors, et je soupçonne toujours maintenant, que les inondations chinoises étaient une guerre météorologique, tout comme je soupçonne maintenant que deux tornades frappant Wuhan peuvent aussi être une guerre météorologique. Et pendant que j’y suis, j’irai même jusqu’à dire que je soupçonne que la cible de ces tornades a pu être l’Institut de virologie de Wuhan. Il est intéressant de noter que l’article de ., de manière pratique – et à mon avis, de manière suspecte – ne mentionne pas du tout l’institut, et ce n’est pas comme si . l’ignorait. Mais rien à signaler: aucune indication que ce soit qu’il ait subi ou non des dommages. C’est cette omission qui attire l’attention.

Ma méthode de base lorsque je considère de tels événements comme une possible guerre météorologique est que si de tels événements se produisent dans un contexte politique, géopolitique et / ou financier et économique hautement chargé, cela augmente la probabilité que l’on puisse être confronté à des incidents de guerre géophysique ou météorologique. . Ce fut le cas de certains événements: le tsunami indonésien d’il y a quelques années s’est produit après une vente par ailleurs inexplicable de titres souverains indonésiens, un fait relevé par Mme Fitts elle-même à de nombreuses reprises. Le tsunami et le tremblement de terre de Fukushima se sont produits après un changement de gouvernement japonais signalant une nouvelle direction géopolitique pour ce pays, et après cette date, le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, avait transmis au Japon un message qui ne pouvait être interprété que comme une menace directe. Encore plus en arrière, il y a eu l’étrange tremblement de terre en Haïti (et l’absence tout aussi étrange de tout rapport de chocs dans la République dominicaine voisine), suivi en quelques jours d’un fort tremblement de terre près de Paral, au Chili. À l’époque, je considérais les deux tremblements de terre comme une «guerre sismique», car Haïti était alors une plaque tournante du blanchiment d’argent et du trafic d’êtres humains, et Paral était la ville principale proche des activités de certains «intérêts des anciens combattants» de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour que quiconque n’oublie pas, il y a eu ces tremblements de terre inhabituels en Union soviétique peu de temps avant son effondrement, et «par coïncidence» encore une fois, l’un d’eux s’est produit en Géorgie, domicile du ministre soviétique des Affaires étrangères de l’époque, Eduard Shervednaze. Les tornades qui frappent Wuhan dans le contexte géopolitique et économique de la montée des tensions sino-américaines, sans parler du contexte des plans covid camdemic, des “ grandes réinitialisations ” et ainsi de suite, me semblent mieux correspondre aux paramètres méthodologiques. Quelle meilleure façon d’effacer les preuves que de les disperser littéralement aux quatre vents? ou laver tout en aval? ou les deux?

