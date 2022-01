Tornades, éclairs et lance-fusées

Découvrez les nouveautés du correctif du 11 janvier v19.01 de Fortnite.

Fortnite Chapter 3 Season 1 a déjà offert aux joueurs une expérience sans précédent. La nouvelle carte, les armes et les mécanismes fournissaient suffisamment de contenu et de rejouabilité pour garder le jeu frais. Les premières bandes-annonces et teasers indiquaient qu’Epic avait prévu beaucoup plus que prévu initialement.

Aujourd’hui, les joueurs apprennent les tenants et aboutissants de certains nouveaux ajouts au jeu. Le correctif v19.01 est officiellement arrivé et Epic a finalement dévoilé la tornade tant attendue et les éléments météorologiques de la foudre que les fans attendaient de voir.

Effets de tornade et de foudre

Prévisions de l’île d’aujourd’hui : conditions météorologiques extrêmes, y compris les tornades et les orages ! Lisez tout sur le nouveau temps qui arrive sur l’île.https://t.co/hl7C7gKV0g pic.twitter.com/wqiGcSZM3X – Fortnite (@FortniteGame) 11 janvier 2022

De nouveaux éléments météorologiques modifieront sans aucun doute la façon dont les joueurs perçoivent généralement les tornades et les éclairs dangereux. Dans Fortnite, ces deux effets vous aident énormément dans votre voyage Battle Royale. Tout d’abord, les tornades agissent comme un moyen de transport. Vous voudrez courir vers un si vous le voyez car il vous fait tourner jusqu’à ce que vous déployiez un planeur ou qu’il vous crache.

La meilleure partie est que vous ne subirez pas de dégâts de chute. Les nuages ​​sombres qui se forment au-dessus de votre tête ne sont pas non plus quelque chose que vous devriez craindre. Alors que la foudre inflige de légers dégâts, les effets vous font vous déplacer plus rapidement. Si vous cherchez désespérément à augmenter votre vitesse, dirigez-vous vers le plan d’eau le plus proche ou le point le plus élevé sous un nuage sombre. Les deux méthodes entraîneront un coup de foudre.

Jusqu’au 17 janvier, Epic Games a déclaré la Semaine de la tornade, qui se produira souvent dans le jeu. Cet événement devrait offrir la meilleure chance de tester le nouveau mécanicien.

Les retours des pistolets lance-fusées

Le correctif v19.01 a ramené le Flare Gun dans Fortnite. Dans le chapitre 2 de la saison 3, le Flare Gun a permis aux joueurs d’engloutir des zones boisées et des structures en flammes. L’arme a également agi comme un outil pour révéler les emplacements des joueurs à proximité immédiate. Vous pouvez trouver des fusées éclairantes dans les coffres, au sol et dans les ravitaillements.

Voici deux notes axées sur la concurrence fournies par Epic :

Les tornades et les éclairs ne sont pas inclus dans les listes de lecture compétitives. Les Flare Guns ne sont actuellement pas dans les listes de lecture compétitives mais sont soumis à une période d’évaluation.

Au cours de cette saison, des articles comme le Flare Gun et le Shield Keg pourraient potentiellement être introduits dans les listes de lecture compétitives après une période d’évaluation d’une à deux semaines. Dans cette saison en particulier, nous évaluons la viabilité d’un plus grand nombre d’éléments de mi-saison introduits dans les listes de lecture compétitives que lors des dernières saisons précédentes.

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur la dernière mise à jour de Fortnite. Assurez-vous de vérifier les changements de dernière minute s’ils se produisent.

Image vedette : Jeux épiques