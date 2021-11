Toronto bat les 76ers brisés par les protocoles COVID-19

Malgré le fait que pratiquement 100% des joueurs, entraîneurs, entraîneurs, franchisés…, tous sont déjà vaccinés contre la maladie COVID-19, le NBA Il semble qu’il ne puisse pas comprendre que la pandémie n’est plus ce qu’elle était.

76ers de Philadelphie il subit les conséquences de mesures et de protocoles sanitaires obsolètes. Les joueurs infectés (cette fois contre Rapaces de Toronto étaient Joel Embiid et Mattise Thybulle, Tobias Harris étant déjà rétabli), ils traversent la même période de quarantaine que lorsqu’ils n’étaient pas vaccinés. Et ce qui est pire, lors de la campagne précédente, les joueurs vaccinés ont été soumis à une quarantaine de moins de jours que lors de cette saison 2021/22. Un degré énorme d’incohérences.

Au-delà de cela, les Raptors ont fait leurs devoirs ce matin et ont battu les Sixers par un score de 115-109. Fred VanVleet a été le meilleur joueur du match avec une performance de 32 points, six rebonds et sept passes décisives, suivi d’un Gary Trent Jr inspiré : 20 points, cinq rebonds et quatre passes décisives.

Un jeudi soir à Philly Faits saillants du jeu | @TangerineHoops Regardez : https://t.co/jF84RmfBU3 pic.twitter.com/bMJQwoZ8PC – Raptors de Toronto (@Raptors) 12 novembre 2021

Du côté de Phila, il convient de souligner Tyrese Maxey. Le «étudiant en deuxième année» tire le train des 76ers dans ces moments délicats. Ce soir, 33 points et cinq passes décisives pour lui. Harris, à son premier match après la quarantaine, 19 points, sept rebonds et sept passes décisives.

Simmons n’est pas non plus, et il n’est pas attendu

Le retour de Ben Simmons sur les terrains de basket semble encore loin. Cependant, avec toutes ses troupes disponibles (et loin des mesures COVID-19 dépassées), les Philadelphia 76ers ont réussi à montrer qu’ils peuvent continuer à dominer dans la Conférence Est sans le joueur australien.