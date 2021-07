Toronto, échappatoire après quelques rêves brisés

29/07/2021 à 23:54 CEST

Prendre la décision de quitter la maison et d’entreprendre la première expérience internationale n’est pas facile. En tout cas, c’est plus facile pour certains que pour d’autres. “Quand j’ai eu l’occasion, je n’y ai pas pensé”, nous dit-il. Enric Bernat, joueur de Castellserà (Lleida), qui vit une nouvelle vie à Canada, dans les rangs de la filiale de Toronto, le Toronto FC II, en USL League One.

Et c’est que l’option de la ligue nord-américaine est venue au Catalan après une étape très difficile, et deux situations qui auraient pu changer sa carrière. En juin 2019, Enric était l’un des acteurs de la Reus (bien qu’il n’ait pas encore signé) que s’est rendu à Toronto pour faire un « test », dans l’accord que son propriétaire voulait passer à l’époque avec le club MLS, bien que toujours avec l’idée de revenir au club rouge-noir, ce qui n’est jamais arrivé.

“Je ne sais pas si c’est devenu un test. Reus voulait faire un pont entre les joueurs de Reus et de Toronto. Ce qu’ils voulaient faire était de vendre une image que certains joueurs de Reus ont voyagé à Toronto, mais à la fin ça n’a abouti à rien“, explique Bernat à propos de cette expérience.” En 2019, ce qu’ils m’ont dit, c’est que Je pouvais rester ici mais je devais d’abord aller à Reus, et à ce moment-là j’ai vu que Reus ne fonctionnerait pas. Lorsque Reus s’est finalement effondré, j’ai cherché un club et Lleida & rdquor; est sorti.

En bleu et en deuxième B, Bernat réaliserait l’un de ses rêves, celui de jouer pour son club natal, mais une grave blessure et des problèmes de paiement avec d’autres coéquipiers ont provoqué la rupture de tout lien avec les managers de Lleida.

“L’homme qui voulait acheter le Reus (Cliton Onolfo) voulait que j’aille jouer là-bas, mais ça n’a pas fini. J’étais un joueur qu’il aimait beaucoup “, se souvient-il. ” Depuis, on ne s’est plus reparlé et quand il a découvert que je n’avais pas d’équipe, avec mon manager, ils m’ont proposé de venir ici. . Je voulais essayer un dépaysement, un football différent. C’est une opportunité incroyable et je suis très heureux d’avoir pu la saisir.”

Se rendre à Toronto, et au milieu de la pandémie, n’était pas non plus une route facile. 17 jours de quarantaine et de confinement à domicile au Canada, c’est ce que l’Espagnol a trouvé, qui a finalement dû voyager avec l’équipe aux États-Unis pour faire une mini-pré-saison d’une semaine seulement avant le début de la ligue.

“La ligue a commencé en avril et nous avons commencé en mai, nous avons donc dû jouer 12 matchs tous les trois jours pour rattraper les autres. Sans pré-saison et jouer tous les trois jours, nous étions débordés”, dit-il.

“Le football est très différent, beaucoup plus physique qu’ici en Espagne, un football de transitions, avec beaucoup de défense-attaque. Autre monde. En Espagne, on peut se reposer un peu avec le ballon, mais ici, quand on a le ballon, c’est pour monter à 100%. Souvent, il est difficile de s’adapter, car vous avez grandi dans un football plus calme », ajoute Bernat.

Malgré tout cela, dit-il, c’est une expérience qui ça a “changé sa vie”. Dans l’équipe première de Toronto, un autre espagnol, Javier Pérez, a été à la tête de l’escouade après le limogeage de Chris Armes, et a signé un début de scène parfait.

“Nous parlons presque tous les jours avec Javier. Quand je l’ai rencontré, à Orlando, je m’entraînais avec la première équipe et il était le deuxième. De la seconde il est passé à la première et depuis qu’il a pris l’équipe les choses fonctionnent très bien », raconte Bernat, qui attend son appel en MLS.Les attentes sont toujours d’arriver à la première équipe lorsque vous êtes dans une filiale, mais je le prends pas mal de semaine en semaine. Adaptez-vous, améliorez-vous et tout ce qui enrichit en tant que footballeur, car vous voyez de nouvelles façons de voir le football. J’essaie d’être meilleur chaque semaine. Je préfère ne pas faire d’attentes et voir comment se termine l’année.”