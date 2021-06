Toronto FC contre Orlando City

19/06/2021 à 01h32 CEST

Dimanche prochain à 01h30 se jouera le match de la onzième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les Toronto FC et à Ville d’Orlando dans le Champ BMO.

le Toronto FC arrive au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui L’équipage de Colomb par un score de 2-1. De plus, les locaux ont remporté l’un des sept matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de huit buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Ville d’Orlando a subi une défaite contre le Les Red Bulls de New York lors du dernier match (2-1), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de renouer avec la victoire sur le terrain de Toronto FC. Avant ce match, le Ville d’Orlando ils avaient remporté trois des sept matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec huit buts pour et quatre contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Toronto FC Il a des chiffres d’une victoire et d’un nul en deux matchs à domicile, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Aux sorties, le Ville d’Orlando Il a un bilan d’une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Toronto FC, les chiffres indiquent quatre victoires et deux nuls pour l’équipe à domicile. De même, les locaux ont un total de six matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Toronto FC et le Ville d’Orlando Dans cette compétition, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 1-0 en faveur des visiteurs.

Concernant la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on constate que les visiteurs ont sept points d’avance sur le Toronto FC. Les locaux arrivent à la rencontre en douzième position et avec cinq points au casier. En revanche, les visiteurs sont en troisième position avec 12 points.