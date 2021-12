Torq est la dernière startup de sécurité à décrocher un financement, levant 50 millions de dollars pour un logiciel d’automatisation

L’équipe Torq. (Photo de couple)

Les nouvelles: La startup Torq, basée à Portland, dans l’Oregon, a décroché un tour de table de série B de 50 millions de dollars. Fondée l’année dernière, l’entreprise de 71 personnes aide ses clients à automatiser leurs processus de sécurité.

L’essentiel: Le logiciel sans code de Torq vise à accélérer les opérations de sécurité et à aider les entreprises à réagir plus rapidement aux menaces. Il connecte les outils de sécurité entre eux et automatise les flux de travail. Les clients incluent Agoda, Healthy.io, Lemonade et d’autres.

Les fondateurs: Torq est dirigé par les co-fondateurs Ofer Smadari, Leonid Belkind et Eldad Livni. Ils ont précédemment cofondé Luminate Security, qui a été racheté par Symantec en 2019.

Les investisseurs : Insight Partners, basé à New York, a dirigé le cycle, qui comprenait la participation de SentinelOne, Bessemer Venture Partners et GGV Capital. Le financement total à ce jour est de 78 millions de dollars.

Dernier mot: Torq est l’une des nombreuses startups de sécurité qui voient leurs affaires augmenter considérablement au milieu de diverses cyberattaques et violations. Les investisseurs en prennent note : plus de 14 milliards de dollars ont été investis dans des sociétés de cybersécurité cette année, contre un précédent record de 7,8 milliards de dollars l’année dernière, a rapporté Crunchbase.