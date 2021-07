Torquing Point : examen de Braking Point, le nouveau mode de jeu de F1 2021

in

La dernière édition de la franchise de jeux vidéo de Formule 1 propose un tout nouveau mode de jeu, et nous avons eu la chance d’y jouer tôt.

Codemasters, avec EA Sports, sort F1 2021 le 12 juillet, et avant cela, PlanetF1 a reçu un accès anticipé pour essayer.

Il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans le jeu, mais la plus importante d’entre elles est peut-être le mod de jeu basé sur l’histoire, Braking Point, qui ne ressemble à rien de ce qui a figuré dans la franchise auparavant.

Le mode vous met dans la peau du jeune pilote Aiden Jackson et vous emmène de la Formule 2 à la grille de Formule 1.

Au cours de ce voyage, vous devrez non seulement vous produire sur la piste, mais également être confronté à des drames sous la forme de rivaux, d’affrontements intra-équipes et bien plus encore.

Pour voir ce que nous avons fait de tout cela après l’avoir joué, vous pouvez cliquer sur lire sur la vidéo ci-dessous ou vous diriger vers le Chaîne YouTube de PlanetF1.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !