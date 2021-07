Torquing Point : le Grand Prix d’Autriche 2021

La Formule 1 était de retour pour le deuxième d’un double sur le Red Bull Ring, alors que Max Verstappen s’est à nouveau enragé devant une foule passionnée drapée dans l’orange de la nation d’origine du Néerlandais.

Henry est à nouveau rejoint par Charlotte Lines et l’équipe PF1 applaudit l’héroïsme continu de Lando Norris de McLaren, après que le jeune Britannique ait été félicité par le septuple champion du monde, rien de moins.

Norris a fait parler d’eux dans le paddock après avoir réalisé une autre performance remarquable dans sa MCL35M, remportant son troisième podium de la saison et battant la Mercedes de Lewis Hamilton et Sergio Perez dans le processus.

Avec une avance de 32 points en tête du championnat du monde, l’équipe parle de la forme inquiétante de Verstappen et de la façon dont il a l’air à l’aise tout en étirant son avantage au sommet du classement.

Mais Hamilton a signé un nouveau contrat pour rester chez Mercedes, qui ne laisse pas seulement un siège ouvert aux Silver Arrows pour la saison prochaine, il solidifie également l’avenir du pilote de Formule 1 le plus performant statistiquement.

Ailleurs, George Russell est passé à côté d’obtenir ses premiers points pour Williams – encore une fois – et les hôtes se demandent si Russell en sait plus sur son avenir qu’il ne le laisse entendre…

Les pénalités étaient à l’ordre du jour en Autriche, et l’équipe analyse à quel point les commissaires auront été occupés en Autriche – et s’ils ont eu raison ou non d’infliger autant de punitions qu’ils l’ont fait, avec certaines décisions apparemment beaucoup plus justifiables que autres.

Il y a un bref aperçu de ce qui sera un nouveau week-end de course à Silverstone, et Henry et Charlotte pensent que le paddock de Formule 1 a mérité un repos bien mérité après trois week-ends épuisants sur le rebond.

Ecoutez notre podcast en cliquant ci-dessous, ou en vous dirigeant vers votre fournisseur de podcast habituel.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !