Torquing Point: Le Grand Prix de Bahreïn 2021

La Formule 1 est de retour, et Lewis Hamilton, Max Verstappen et le reste de la grille ont laissé Torquing Point avec beaucoup de discussions.

Si souvent la saison dernière, il y avait peu à dire sur Hamilton gagne telle était sa domination, mais ce n’était certainement pas le cas au Grand Prix de Bahreïn. Étant donné à quel point son combat avec Verstappen était passionnant, c’est le seul point de départ.

Finley et Michelle analysent la bataille entre les deux et comment et pourquoi l’homme Mercedes a finalement triomphé. Il l’a peut-être fait cette fois, mais Hollandais et Red Bull montrent qu’ils sont prêts à le défier pour un titre?

S’ils le font, ils auront besoin de l’aide de Sergio Perez, et à en juger par ce qu’il a fait lors de sa première course pour l’équipe, ils l’obtiendront. En fait, sa charge de la voie des stands à la P5 était si bonne que l’équipe PF1 peut le voir prendre le dessus sur Valtteri Bottas au moins une fois qu’il a commencé plus haut dans l’ordre.

Une fois que toutes les questions à l’avant sont couvertes, la discussion passe ensuite aux pilotes remarquables du milieu de terrain, Charles Leclerc, Lando Norris, Yuki Tsunoda et Fernando Alonso recevant la plupart des éloges pour leurs efforts.

Un homme qui ne reçoit pas de tels éloges est Sebastian Vettel, qui a repris là où il s’était arrêté en 2020, continuant de se battre et de faire des erreurs bâclées. Si la course numéro un chez Aston Martin était signe de choses à venir, ses jours en F1 pourraient bien être comptés.

Regardez du bon côté, Seb, ça pourrait être pire. Vous pourriez être pire Nikita Mazepin. Le Russe n’aurait pas pu faire un pire début de carrière en F1 s’il avait essayé après s’être écrasé au départ. S’il veut améliorer sa réputation, ce n’est pas la bonne façon de s’y prendre.

Son coéquipier, Mick Schumacher, a fait une meilleure première course, faisant tout ce qui était exigé de lui pour arriver à la fin. La Haas semble sans aucun doute être la pire voiture de la grille, mais cela pourrait au moins atténuer une partie de l’immense pression sur les épaules de Mick.

