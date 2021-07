Torquing Point : le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Il a fallu moins d’un tour au Grand Prix de Grande-Bretagne pour produire l’un des plus gros sujets de discussion de la saison, et bien d’autres ont suivi.

La course à Silverstone a commencé en trombe alors que Max Verstappen s’est écrasé après être entré en collision avec Lewis Hamilton, et cet incident est la première chose dont l’équipe PF1 discute. Hamilton méritait-il son penalty ? Aurait-il dû en avoir une plus dure ? Ou était-ce un incident de course ?

Quoi qu’il en soit, ce fut une excellente course de Hamilton à partir de ce moment-là, et une qui a bel et bien redonné vie au combat pour le titre. En fait, Finley et Henry pensent que cela a peut-être été l’une de ses meilleures courses de la saison.

Après avoir rendu hommage à cette performance, la paire passe ensuite à une autre sans doute encore plus impressionnante de la Ferrari de Charles Leclerc, qui a failli gagner dans une voiture qui n’est pas du tout la plus rapide de la grille. La conduite nous a rappelé à quel point il est bon et a rendu la bataille avec McLaren très intéressante.

Le Monégasque était peut-être le pilote du week-end, mais Fernando Alonso pourrait lui-même revendiquer ce titre après une superbe qualification au sprint et une course très solide. Est-il bon à 39 ans ? A en juger par ce qu’il a fait à Silverstone, toujours aussi bon.

Sebastian Vettel a combattu son vieil ennemi dès le début et a ainsi ruiné sa course, mais il mérite de nombreuses félicitations pour son affichage hors piste car il est gentiment resté après la course pour aider à nettoyer. Un jour où les choses se sont peut-être un peu trop chauffées dans le monde de la Formule 1, c’était le genre d’histoire de bien-être dont le sport avait besoin.

Ecoutez notre podcast en cliquant ci-dessous, ou en vous dirigeant vers votre fournisseur de podcast habituel.