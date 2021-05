Torquing Point: Le Grand Prix de Monaco 2021

Étant donné qu’il n’y avait pratiquement pas d’action en piste au Grand Prix de Monaco, il y a une quantité remarquable de choses qui doivent être discutées.

Par exemple, Max Verstappen est soudainement en tête du championnat des pilotes pour la première fois de son histoire, tandis que Red Bull devance Mercedes au championnat des constructeurs. Comment est-ce arrivé?

Finley et Henry commencent par regarder juste cela, rendant hommage à deux excellents entraînements de Max Verstappen et Sergio Perez, se demandant pourquoi le vrai Lewis Hamilton ne s’est jamais présenté et a payé des condoléances au pauvre vieux Valtteri Bottas.

Pour la première fois cette année, Red Bull et Mercedes ne sont pas les seules équipes à discuter de la lutte pour la victoire, Ferrari étant également excellente à Monte Carlo. Quelle est la qualité de cette voiture? Et la même question doit être posée à l’homme qui l’a ramené chez lui en P2, Carlos Sainz. Quelle saison il a.

Il en va de même pour son ancien coéquipier et copain Lando Norris, qui décroche son deuxième podium de l’année et consolide la 3e place du classement. Alors qu’il s’épanouit, son coéquipier patauge, Daniel Ricciardo regardant l’ombre de l’homme qui a gagné sur la même piste. Devrions-nous commencer à nous préoccuper de sa forme?

Un autre pilote qui avait précédemment remporté la course pour Red Bull était bien meilleur, Sebastian Vettel réalisant sa meilleure performance depuis longtemps. Murmure-le doucement, mais il se peut qu’il l’ait encore…

Après avoir applaudi ses efforts, l’équipe PF1 examine ensuite les jeunes canons qui prennent le dessus sur leurs coéquipiers vainqueurs du titre et évalue comment les trois recrues ont géré l’un des plus grands défis du sport avant de discuter de la question de savoir si ce défi devrait rester. le calendrier étant donné l’affaire un peu terne qu’il a été ces derniers temps.

