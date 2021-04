Torquing Point: Le Grand Prix d’Émilie-Romagne

Avec la pluie, les drapeaux rouges et les rivaux qui s’affrontent, le Grand Prix d’Émilie-Romagne a quitté Torquing Point sans manquer de points de discussion.

Henry Valantine se joint à Finley pour discuter de la course, et la paire commence avec le combat à l’avant entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Contrairement à Bahreïn, le Néerlandais a triomphé cette fois-ci, mettant le cap parfait vers la victoire. Il en prendra beaucoup de confiance, mais à part son erreur coûteuse, Hamilton avait toujours l’air assez pratique lui-même. L’homme Red Bull peut-il vraiment le défier au cours d’une saison? A en juger par cette performance, oui.

Alors que Verstappen et Hamilton ont prospéré, leurs coéquipiers n’ont pas réussi, ce dernier n’ayant même pas survécu. Valtteri Bottas n’a peut-être pas été massivement responsable de la collision avec George Russell, mais le fait qu’il ait été dépassé par l’homme Williams en premier lieu est préoccupant.

Quant à Russell, l’équipe PF1 est d’accord pour dire que son comportement à la suite de l’incident était pour le moins peu recommandable et exprime clairement ses intentions. Le masque a glissé; il veut ce siège Mercedes, et il fera tout ce qu’il peut sur et en dehors de la piste pour l’obtenir.

Un jeune Britannique bien meilleur que lui était Lando Norris, qui a remporté son deuxième podium avec un entraînement époustouflant. Avec lui en forme et Daniel Ricciardo prêt à jouer le match d’équipe, McLaren pourrait-il avoir la meilleure formation sur la grille une fois que l’Australien aura trouvé ses marques?

Ils auront besoin des deux pour être à leur meilleur s’ils veulent à nouveau remporter la 3e place du championnat des constructeurs, car Ferrari a aussi l’air très fort, avec une bonne voiture et deux pilotes performants, et Finley et Henry ne pourraient pas être plus heureux. pour voir les deux équipes se battre à nouveau.

Ils ne seront peut-être pas seuls non plus dans la lutte pour la P3, Pierre Gasly impressionnant par une excellente reprise dans un AlphaTauri qui a beaucoup de rythme. S’ils veulent entrer dans le mélange, Yuki Tsunoda doit éliminer les erreurs.

