Torquing Point: Le Grand Prix du Portugal 2021

Cela s’est peut-être avéré un peu ennuyeux, mais le Grand Prix du Portugal a quand même soulevé un certain nombre de sujets de conversation.

Comme cela a été le cas toute la saison. le plus grand d’entre eux est arrivé en tête de la grille, avec Lewis Hamilton l’emportant dans une bataille avec Valtteri Bottas et Max Verstappen pour remporter la victoire.

Finley et Michelle commencent par examiner cette bataille, discutant de la question de savoir si Mercedes avait une voiture plus rapide que Red Bull et s’inquiétant du fait que, même s’il ne s’agit que d’un écart de huit points, Hamilton pourrait commencer à s’enfuir avec le titre, surtout si Verstappen continue de dépasser ces limites de piste embêtantes.

Du bon côté de Red Bull, Sergio Perez commence à paraître de plus en plus à l’aise dans sa voiture et n’était pas trop loin de Bottas à la fin de sa course le jour de la course. Les deux semblent prêts à être le deuxième pilote cette année, mais une fois qu’il aura encore quelques courses à son actif, Checo sera-t-il meilleur que le Finlandais?

Sa course a été entravée dès le début par Lando Norris, et pour la troisième fois en trois as, l’homme McLaren était l’un des pilotes les plus impressionnants de la grille. L’équipe PF1 lui rend hommage ainsi qu’à Fernando Alonso qui, après une mauvaise qualification, est revenu à son meilleur dimanche. Avec son équipe, Alpine, en meilleure forme, la bataille du milieu de terrain se réchauffe vraiment.

Un autre homme à impressionner était le fils du vieux rival d’Alonso. Il n’a peut-être terminé qu’en 17e position, mais ce fut une excellente course pour Mick Schumacher car il a pris le dessus sur Nicholas Latifi avec un joli coup et avait des années-lumière d’avance sur son coéquipier, Nikita Mazepin. Les choses vont bien pour l’Allemand.

Rendez-vous chez votre fournisseur de choix pour écouter le dernier épisode ou appuyez simplement sur play ci-dessous.

