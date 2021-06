Torrens et Abalde testés positifs et l’Espagne annule son match amical contre l’Italie

in

Les joueuses de l’équipe espagnole Alba Torrens et Tamara Abalde ont été testées positives au COVID 19, ce qui met en danger leur participation à l’Eurobasket qui débute jeudi à Valence et a entraîné la suspension du match amical de samedi contre l’Italie, a indiqué la Fédération espagnole de basket-ball (FEB) dans un communiqué.

Les tests étaient dans le protocole de la Fédération Internationale avant la contestation de l’Eurobasket et le reste des joueurs de l’expédition ont été testés négatifs.

Comme expliqué par la FEB, les deux joueurs ont été testés positifs vendredi et ont été immédiatement isolés, ils sont asymptomatiques et sont isolés du reste du groupe jusqu’à ce qu’on sache son évolution et les décisions sportives pertinentes sont prises.

Ce samedi matin, les tests PCR ont été répétés sur toute l’équipe et leurs deux positifs ont été confirméss comme les points négatifs du reste de la délégation espagnole.

La FEB a indiqué qu’elle travaillait depuis des jours avec une petite bulle parallèle de joueuses, qui sont disponibles dès maintenant au cas où il serait nécessaire de remplacer Alba Torrens et Tamara Abalde, bien qu’elles attendront de connaître leur évolution pour prendre une décision sur leur inclusion dans la liste finale.

