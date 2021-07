Torrent Gas investira Rs 10k cr en 5 ans; devrait toucher 500 stations CNG d’ici mars ’23

“Torrent Gas s’engage à rendre le GNC largement disponible à Chennai et Tiruvallur et nous visons à mettre en service 50 stations CNG d’ici le 21 septembre et 100 stations CNG d’ici le 22 juin”, a-t-il déclaré.

Torrent Gas, l’entreprise de distribution de gaz de ville (CGD) du groupe Torrent basé à Ahmedabad, a annoncé mardi qu’elle prévoyait d’investir environ 10 000 crores au cours des cinq prochaines années, à travers le pays, qui iront dans la construction d’infrastructures CGD, incursion dans de plus nouveaux les zones géographiques et les sociétés acquéreuses.

La société, qui est entrée dans le Tamil Nadu en installant 25 stations CNG, a déclaré qu’elle avait déjà investi environ 1 900 crores de roupies dans la création d’une infrastructure CGD, sur une base pan-indienne.

Torrent Gas a l’intention d’investir au total 5 000 crores de roupies dans le Tamil Nadu au cours des cinq prochaines années dans la construction d’infrastructures CGD, notamment la pose de pipelines en acier et en PE pour fournir du gaz naturel par canalisation aux clients domestiques, industriels et commerciaux et la mise en place de stations CNG. Le projet générerait des emplois directs et indirects pour environ 5 000 personnes dans l’État.

S’adressant virtuellement aux médias, Jinal Mehta, directeur de Torrent Gas a déclaré : « Torrent Gas a considérablement renforcé sa position dans le secteur CGD avec le lancement des opérations à Chennai, la seule ville métropolitaine du pays à être autorisée à une entité privée. Avec l’ajout de 25 stations GNC à Chennai et Tiruvallur, Torrent dispose désormais d’un vaste réseau de 214 stations GNC opérationnelles à travers le pays et nous prévoyons d’augmenter encore le nombre de stations GNC opérationnelles à 350 d’ici le 31 mars 2022 et 500 d’ici mars. 31, 2023.

Torrent Gas a été autorisé par le Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) pour établir et exploiter un réseau CGD et fournir du gaz naturel comprimé (CNG) et du gaz naturel canalisé (PNG) dans 33 districts de sept États et un UT. Chennai était le seul métro du pays, où le GNC et le PNG n’étaient pas disponibles jusqu’à présent.

Un méga lancement simultané de 25 stations CNG à Chennai et Tiruvallur est un moment important dans le développement de l’infrastructure CGD au TN, car il n’y avait jusqu’à présent que 12 stations CNG dans tout l’État du Tamil Nadu. La disponibilité du GNC apportera un grand soulagement aux propriétaires de véhicules privés, aux exploitants d’automobiles, de taxis et de véhicules utilitaires, sous le choc des prix toujours croissants de l’essence et du diesel.

“Torrent Gas s’engage à rendre le GNC largement disponible à Chennai et Tiruvallur et nous visons à mettre en service 50 stations CNG d’ici le 21 septembre et 100 stations CNG d’ici le 22 juin”, a-t-il déclaré.

Torrent Gas a annoncé un prix agressif de 51,35 Rs/kg pour le GNC, à Chennai et Tiruvallur, qui est le deuxième prix du GNC le plus bas du pays après la région NCR. À ce prix, l’adoption du GNC comme carburant permettra aux clients de Chennai d’économiser jusqu’à 66 % par rapport à l’essence, 61 % par rapport au diesel et 42 % par rapport au GPL automobile. Les prix du GNC sont également beaucoup plus stables par rapport à ceux de l’essence et du diesel, qui subissent des changements fréquents, a indiqué la société.

Parallèlement au lancement des stations de GNC, Torrent Gas a également beaucoup investi dans la sensibilisation au GNC en tant qu’alternative économique et écologique à l’essence et au diesel. Torrent Gas, dans ses efforts pour promouvoir et construire un écosystème propice à l’adoption généralisée du GNC, s’est associé à des équipementiers des segments automobile, automobile, LGV et LCV, qui s’engagent pour une cause similaire et proposent diverses offres promotionnelles aux clients. Les utilisateurs existants de voitures à essence peuvent également convertir leurs voitures au GNC en équipant leurs véhicules de kits de GNC provenant de rénovateurs approuvés par le gouvernement, a-t-il déclaré.

