Torrent Pharma va lancer Molnupiravir sous le nom de marque Molnutor pour traiter COVID-19

Le Drugs Controller General of India (DCGI), sur la base de l’examen des données cliniques du Molnupiravir, a approuvé le médicament pour le traitement du COVID-19 chez les adultes pour une utilisation d’urgence restreinte en Inde.

Torrent Pharmaceuticals a annoncé mardi qu’il lancerait le molnupiravir de MSD et Ridgeback sous le nom de marque Molnutor en Inde pour le traitement du COVID-19.

Plus tôt cette année, Torrent Pharma a signé un accord de licence volontaire non exclusif avec MSD pour la fabrication, la distribution et la commercialisation de Molnupiravir dans plus de 100 marchés à revenu faible et intermédiaire, dont l’Inde.

Le molnupiravir est l’antiviral oral approuvé par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et la Food and Drug Administration des États-Unis pour une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour le traitement du COVID-19 chez les adultes.

