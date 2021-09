Torrent Power va acquérir des centrales éoliennes de 156 MW à CESC dans le cadre d’un accord de Rs 790-cr

Les centrales éoliennes acquises par Torrent Power sont détenues par Surya Vidyut, filiale de CESC.

Torrent Power a annoncé mardi avoir conclu un accord d’achat d’actions pour acheter la totalité de la participation dans 156 mégawatts (MW) de centrales éoliennes de CESC à une valeur d’entreprise estimée à Rs 790 crore.

La valeur de l’entreprise, sous réserve d’ajustements du cours de clôture, comprend des capitaux propres de Rs 295 crore, une dette de Rs 475 crore et des espèces et quasi-espèces de Rs 25 crore. Les centrales éoliennes vendent de l’électricité aux dcoms du Gujarat, du Madhya Pradesh et du Rajasthan à un tarif moyen pondéré de 4,68 roupies par unité. Plus de 60 % des contrats d’achat d’électricité de ces centrales sont conclus avec la discom du Gujarat, à un tarif moyen de Rs 4,09 par unité.

Cette acquisition initie la présence de Torrent dans les énergies renouvelables au Rajasthan et au Madhya Pradesh, et s’inscrit dans sa stratégie de renforcement de sa position dans le secteur des énergies renouvelables. Avec l’acquisition de centrales éoliennes de 156 MW, la capacité de production totale de Torrent Power, y compris le portefeuille en développement, atteindra environ 4 900 MW avec un portefeuille renouvelable de plus de 1 800 MW. La capacité de production installée actuelle de la société de 3 879 MW se compose de 2 730 MW de centrales au gaz, de 787 MW d’énergie renouvelable et d’environ 362 MW de capacité à base de charbon.

Les centrales éoliennes acquises par Torrent Power sont détenues par Surya Vidyut, filiale de CESC. La transaction devrait être finalisée dans les 60 prochains jours. La société a installé la première centrale éolienne de 24 MW au Rajasthan en FY13, suivie du projet de 26 MW au Gujarat en FY15, de 36 MW au Madhya Pradesh en FY16 et de la centrale de 70 MW du Gujarat en FY18.

