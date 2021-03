Torreperogil et Unión Deportiva Maracena se partagent les points dans un match sans but (0-0)

28/03/2021 à 21:45 CEST

Le Torreperogil et le UD Maracena à égalité à zéro dans le match organisé ce dimanche dans le Stade Abdon Martínez Fariñas. Le Torreperogil Il a affronté le match avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Teinture royale par un score de 3-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Union sportive de Maracena est venu de battre 2-1 à domicile à Huetor Vega lors du dernier match organisé. Après le résultat obtenu, l’équipe de Torreño est quatrième après la fin du match, tandis que le UD Maracena est onzième.

En première période, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

Dans la deuxième partie, le Torreperogil et le UD Maracena Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Le technicien de la Torreperogil, Antonio Garcia, a donné accès au champ à ange, Javi quesada, Edu Olea, Miguel Oui Padilla remplacer Pedro Cobo, Toni, Thomas, Virgile Oui Joli, tandis que du côté du UD Maracena, Luis Torres remplacé Jorge Ruiz, Dani moreno Oui Castillan pour Mamadu, Jorge B. Oui Miguel.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe locale avec seulement trois cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Sergy Jimenez, Sanabria Oui Vestes.

Après cette égalité, à la fin du match, le Union sportive de Maracena Elle a été classée onzième du tableau avec 17 points, avec une position menant à la phase de permanence dans la troisième division RFEF. Le Torreperogil, en revanche, il est resté à la quatrième place avec 28 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase de qualification à la phase finale pour la deuxième division RFEF.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Almeria B, Pendant ce temps, il Union sportive de Maracena jouera contre lui Teinture royale.

Fiche techniqueTorreperogil:Pozo, Sanabria, Niza (Padilla, min 85), Rubén Peces, Sergy Jiménez, Tomás (Edu Olea, min 72), Sergio Garcia, Toni (Javi Quesada, min 57), Jackets, Pedro Cobo (Ángel, min .57) et Virgilio (Miguel, min.85)Union sportive de Maracena:Rubén, Fernando, Rubén, José, Mamadu (Jorge Ruiz, min.66), Gallo, Garcia, Jorge B. (Dani Moreno, min.85), Adrián Marfil, Miguel (Castellano, min.89) et Fran BeaStade:Stade Abdon Martínez FariñasButs:0-0