Torres, Arbeloa et Roberto Carlos commencent les cours d’entraîneurs de l’UEFA à la RFEF

in

02/08/2021 à 14h51 CEST

.

Anciens footballeurs champions du monde Fernando Torres, lvaro Arbeloa (Espagne en 2010) et Roberto Carlos (Brésil en 2002) s’est rendu à Las Rozas ce lundi pour commencer le cours d’entraîneur de diplôme-licence de football UEFA PRO et le cours d’entraîneur de diplôme-UEFA B&A proposés par la Fédération royale espagnole de football (RFEF), a indiqué l’institution elle-même dans un communiqué.

Les deux initiatives de formation proposées par la RFEF seront en vigueur jusqu’en juillet 2022 et l’objectif de l’organisation est « que les étudiants inscrits développent les compétences nécessaires pour effectuer leur travail grâce à des compétences techniques et professionnelles dans l’une des compétitions de clubs et d’équipes nationales ».

De la même manière, d’autres anciens internationaux espagnols comme Sergio Garcia, Sonia Bermúdez Oui Henrique Guedes ‘Catane’ ou les anciens joueurs de l’Atlético de Madrid Ignace Camacho Oui Gabriel Fernandez ‘Gabi’ Ils sont inscrits et ont fréquenté la salle Josep Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas le jour de l’ouverture du cours.

Les responsables de l’Ecole Nationale des Entraîneurs et Pep sanso, directeur de ladite entité, s’est félicité de cette promotion.