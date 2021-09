Torres et Estrada offrent à l’Équateur une victoire qui lui laisse 12 points

in

La défense débutante Félix Torres et le buteur Michel Estrada tant contribué ce jeudi pour le Victoire 2-0 de l’Equateur sur le Paraguay, dans les qualifications sud-américaines et qui permet au « Tricolore » de monter au classement en accumulant 12 points. Torres, avec une tête fantastique à la 87e minute, et Estrada, dans la dernière action du match, étaient chargés de briser le système défensif bien structuré répété par le Paraguay.

Le match a été intense pour un Equateur froid et calculateur, ainsi que pour les Paraguayens, qui ont tout mis en œuvre pour préserver l’invaincu en tant que visiteur. Mais cela ne leur a pas suffi avant la reddition totale de l’équipe équatorienne réclamée à la victoire pour apaiser les critiques pour la défaite 1-2 lors du précédent match de qualification contre le Pérou, à Quito. À la pression offensive avec laquelle l’Équateur est sorti sur la zone opposée, le Paraguay a répondu par une pression défensive de plusieurs de ses éléments sur les attaquants qui s’apprêtaient à recevoir le ballon, démantelant ainsi la plupart des attaques adverses. La proposition défensive de l’entraîneur paraguayen, l’Argentin Eduardo Berizzo, a toujours été soutenue par les efforts de ses attaquants Ángel Romero et Luis Amarilla, qui ont fini par courir même avec exagération au cours de la première mi-temps. L’insistance équatorienne a fini par créer des fissures dans la défense adverse, mais leurs attaquants ont manqué d’un tir opportun ou de précision dans le tir final. Le Paraguay est peu arrivé dans la surface défendue par l’Équateur en première mi-temps, et les tirs d’Amarilla ont été faibles ou se sont retrouvés entre les mains du gardien Hernán Galíndez.

Les équipes sont revenues sur le terrain avec les mêmes propositions : L’Équateur insiste avec ses attaques sans avoir de clarté et l’équipe paraguayenne cherche à tout contrôler de manière ordonnée. Tous les lancers francs proches du cadre d’Antony Silva sont sortis sans aucun danger. L’opportunité de but la plus claire générée par l’Équateur est venue du défenseur Castillo, qui a précisément permis à l’attaquant Mena, qui a tiré à courte distance au-dessus de la barre transversale, à la 72e minute.

La perte de temps était un autre des “arguments” auxquels le Paraguay a constamment recouru, ses joueurs sont restés au sol profitant du fait que l’arbitre uruguayen Andrés Matonte n’a pas ordonné l’entrée des aides-soignants pour reprendre rapidement le match.

L’insistance et la persévérance équatoriennes ont payé à la 87e minute, avec une splendide tête à bout portant, contre le centre de Pervis Estupiñán, venu du côté gauche et tombé derrière les défenseurs adverses. Se trouvant désavantagé, le Paraguay est sorti du confinement, dont ont profité les locaux qui dans une attaque rapide ont trouvé Estrada bien cerné sur la droite, qui a gonflé les filets d’un tir bas, à la 95e minute.

L’Équateur prévoit d’affronter l’équipe nationale chilienne dimanche prochain à Quito lors des tours de qualification pour Qatar 2022.