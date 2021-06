Torres, le joyau uruguayen qui doit « manquer de respect » en Copa América

16/06/2021 à 6h01 CEST

. / Montevideo

Image de balise Facundo Torres, l’un des joyaux de Uruguay pour la Copa América, il a rappelé ce mardi que lors de ses débuts contre le Paraguay pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l’entraîneur, Oscar Washington ‘Maestro’ Tabárez, lui avait dit que sur le terrain il doit « manquer de respect ». “Il m’a donné beaucoup de confiance au moment d’entrer, il m’a appelé et m’a dit de faire comme au club, c’est ce qui m’a amené ici, à manquer de respect dans le bon sens du terme. Je suis heureux à la vie, l’opportunité que cela me donne de continuer dans cette Copa América », a déclaré la star uruguayenne de Peñarol.

L’attaquant, qui a fait ses débuts dans la seconde moitié du match contre le Paraguay et quelques jours plus tard était titulaire contre le Venezuela -tous deux avec un résultat 0-0-, a assuré qu’il “vivait un rêve” à la fois pour la compétition continentale et pour les grandes équipes et joueurs à ceux que vous aurez à affronter ; comme l’Argentine de Lionel Messi contre laquelle Celeste fera ses débuts ce vendredi. “C’est incroyable, je ne sais pas si je suis tombé d’où je suis, ce qui m’attend, mais j’y fais face avec un sérieux total, responsabilité et je veux que nous fassions de notre mieux”, a souligné Torres.

Concernant sa position sur le terrain de jeu, il a souligné qu’il se sent à l’aise de jouer libre pour pouvoir aller de la droite vers la gauche du terrain. Il a également déclaré que, bien qu’au début, il ait été impacté par le fait d’être avec des stars mondiales telles que Luis Suárez ou Edinson Cavani, il a dû surmonter cette étape le plus rapidement possible pour les voir comme ses coéquipiers et ainsi s’entraîner en même temps.

Torres, qui n’avait que 11 ans lorsque l’Uruguay a été champion d’Amérique pour la dernière fois en 2011, a déclaré qu’il avait l’album d’autocollants de cette dernière victoire et qu’à l’époque, il considérait l’équipe nationale comme “quelque chose d’inatteignable”.

En Coupe de l’America, L’Uruguay fera ses débuts contre l’Argentine le vendredi 18 juin au stade Mané Garrincha de Brasilia. Ses autres rivaux dans le groupe A sont le Paraguay, le Chili et la Bolivie.