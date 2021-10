Torres ne se précipite pas pour courir, selon le juge et Gadner

Gleyber Torres ne s’est pas précipité pour courir à la première base et Aaron Judge et Brett Gardner je connais ils prétendaient.

Punch et pitch sauvage

Gleyber Torres ne bouscule pas… encore une fois pic.twitter.com/XzDnTlEpBD – Talkin’ Yanks 🐢 (@TalkinYanks) 2 octobre 2021

Ce n’est pas la première fois

Que Gleyber Torres ne court pas difficilement au premier but lors de la saison 2021 de la Major League Baseball. Lors d’un match cette saison contre les Orioles de Baltimore, il a frappé un rouleau au troisième but et n’a pas couru fort au premier but et Aaron Boone, le manager des Yankees de New York, l’a sorti du jeu cette fois-là, il devait faire de même en cela, mais ce n’est pas le cas.

Le juge et Gardner l’ont réclamé