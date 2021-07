Torrey Craig obtient une bague, quel que soit le vainqueur de la finale NBA

La carrière de Torrey Craig en tant que basketteur professionnel a été un combat difficile depuis le tout début. Craig a commencé au niveau le plus bas du basketball universitaire DI, a commencé à jouer en Australie après avoir été non repêché, a passé un an dans la G League à jouer dans le Dakota du Sud, puis a finalement fait irruption dans la rotation avec les Denver Nuggets.

Craig a signé avec les Milwaukee Bucks avant cette saison, mais n’a jamais vraiment trouvé sa place dans l’équipe de Mike Budenholzer. Les Bucks ont échangé Craig aux Phoenix Suns le 18 mars pour rien de plus que des contreparties en espèces après que Milwaukee a acquis PJ Tucker des Houston Rockets.

Avec les Suns et les Bucks qui s’affrontent maintenant lors de la finale de la NBA 2021, cela signifie que Craig obtient une bague, peu importe qui gagne. C’est une histoire assez étonnante pour un joueur qui s’est frayé un chemin dans une liste de joueurs NBA depuis le bas de la hiérarchie du sport.

Torrey Craig est désormais champion NBA 2021 ! Les finales n’ont pas encore commencé, mais Craig a commencé la saison avec les Bucks et maintenant il est avec les Suns. Il reçoit une bague malgré tout pic.twitter.com/tWyJTCTQYn – SB Nation (@SBNation) 4 juillet 2021

Craig était originaire de la petite ville de Great Falls, en Caroline du Sud, avec une population d’environ 2 000 habitants. Il n’a été trouvé sur aucun classement de recrutement national à la sortie du lycée. La meilleure offre de bourse qu’il ait pu obtenir est venue de l’USC Upstate, un programme qui venait tout juste d’être éligible au DI lorsqu’il a marché sur le campus avant la saison 2010-2011.

Les Spartans ne sont allés que 5-25 lors de la première saison de Craig, mais il a mené l’équipe au chapitre des marqueurs et a été nommé étudiant de première année de l’année par Atlantic Sun. Craig remporterait le titre de joueur de conférence de l’année en deuxième année, puis réaliserait deux saisons plus productives pour les équipes qui ne pourraient jamais atteindre le tournoi de la NCAA. Il était loin des radars lors du repêchage de la NBA en 2014, et s’est rendu en Australie pour commencer sa carrière professionnelle après avoir été non sélectionné.

Craig a commencé son mandat dans la NBL avec les Cairns Taipans, puis est allé aux Wellington Saints, puis s’est retrouvé avec les Brisbane Bullets de 2014 à 2016. Après un passage avec les Gold Coast Rollers de la Queensland Basketball League, Craig a obtenu une chance dans la ligue d’été de la NBA avec les Denver Nuggets. Denver a suffisamment aimé ce qu’il a vu pour lui offrir un contrat à deux volets. Craig a passé une grande partie de la saison 2017-2018 avec la Sioux Falls Skyforce de la G League, mais a montré suffisamment de talent en tant que défenseur pour remporter un contrat de 4 millions de dollars sur deux ans avec Denver avant la saison prochaine.

Craig deviendrait un contributeur précieux à la fin de la rotation de Denver au cours des deux prochaines saisons, faisant 83 départs au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires avant de signer avec Milwaukee après la bulle. Alors que Craig n’a joué que 18 matchs pour les Bucks et n’a jamais laissé beaucoup d’empreinte, il a été un facteur pour le banc des Suns depuis le commerce de mi-saison.

Craig est apparu dans les 16 matchs des séries éliminatoires des Suns, avec une moyenne d’un peu moins de 13 minutes par match et la plupart du temps, on comptait sur lui pour défendre de plus grandes ailes lorsqu’il est au sol. Craig est peut-être le joueur le moins remarquable que vous verrez sur le terrain lors de la finale, mais le fait qu’il soit là témoigne énormément de son travail acharné. C’est un joueur qui ne s’est jamais vu offrir une seule opportunité et qui a dû travailler pour tout ce qu’il a obtenu.

Il n’y a que 450 places dans la NBA, et il va sans dire que chacune est extrêmement compétitive. Craig a dû surmonter des obstacles extrêmement longs pour obtenir le sien. Maintenant, il est champion, peu importe ce qui se passe en finale. C’est quelque chose qui mérite d’être célébré.