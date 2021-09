Torrid publie un quartier brûlant – WWD

Torrid Holdings Inc., la marque de vêtements et de sous-vêtements pour femmes de tailles 10 à 30, a enregistré un solide deuxième trimestre marqué par plusieurs indicateurs de performance clés qui ont dépassé ceux des périodes comparables de 2020 et 2019.

Le bénéfice net pour le trimestre terminé le 31 juillet était de 38,8 millions de dollars, ou 0,35 $ par action, contre 16,8 millions de dollars, ou 0,15 $ par action, au deuxième trimestre de l’année dernière.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, dépréciation, impôts et amortissement a augmenté de 153 % à 86,5 millions de dollars, contre 34,2 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière, et a augmenté de 118 % par rapport à 39,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019.

Les ventes nettes ont augmenté de 34 % à 332,9 millions de dollars, contre 249,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 et de 29 % par rapport aux 257,4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019. Selon la société, l’augmentation des ventes est due à la croissance continue du commerce électronique. et l’amélioration des tendances de productivité des magasins. Les ventes comparables ont augmenté de 30 pour cent par rapport à l’année dernière.

“Nous avons délivré de solides résultats financiers au deuxième trimestre, une période qui comprenait la réussite de notre introduction en bourse”, a déclaré mercredi Liz Muñoz, directrice générale, dans un communiqué.

Torrid est devenue publique en juillet dernier sous le symbole boursier “Curv”, marquant la première fois que la société de capital-investissement Sycamore Partners a rendu publique l’une des marques de son vaste portefeuille de participations au détail, par le biais d’une offre publique initiale. En plus de Torrid, basé en Californie à City of Industry, le portefeuille de Sycamore comprend Azamara, Belk, CommerceHub, Express, Hot Topic, Loft, Ann Taylor, Lane Bryant, MGF Sourcing, NBG Home, Pure Fishing, Staples aux États-Unis et au Canada , Talbots et The Limited.

“Nous attribuons la force de notre marque à notre concentration maniaque sur l’ajustement et sur la fourniture d’une expérience client incroyable qui souligne notre engagement envers un marché mal desservi”, a déclaré Muñoz.

La PDG de Torrid, Liz Muñoz, en 2018. Photo de courtoisie

Le bénéfice brut de Torrid a augmenté de 87 % à 149,7 millions de dollars, contre 80 millions de dollars au deuxième trimestre 2020 et 46 % contre 102,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2019. La marge bénéficiaire brute était de 45 % au dernier trimestre, en hausse de 1 290 points de base par rapport à la même période. l’année dernière et 520 points de base par rapport au deuxième trimestre de 2019. L’amélioration de la marge bénéficiaire brute est principalement due à une réduction des escomptes, à l’effet de levier sur les dépenses de distribution, les coûts d’occupation des magasins et les dépenses d’amortissement des magasins sur les ventes plus élevées.

George Wehlitz, directeur financier de Torrid, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de la dynamique sous-jacente de notre activité, qui s’est poursuivie au troisième trimestre. Les stratégies que nous avons mises en place génèrent une forte croissance du nombre de nouveaux clients ainsi que des ventes par client. Alors que nous continuons de bénéficier de l’élan de la demande des consommateurs, nous surveillons attentivement les défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui devraient persister au second semestre, et nous prenons des mesures pour atténuer l’impact sur nos activités. »

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2021, la société s’attend à un chiffre d’affaires net compris entre 305 et 315 millions de dollars. L’EBITDA ajusté se situe entre 47 et 52 millions de dollars.

Pour l’ensemble de l’année, la société prévoit des ventes nettes comprises entre 1,29 et 1,31 milliard de dollars et un EBITDA ajusté compris entre 248 et 258 millions de dollars.