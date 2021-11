Torrie Wilson révèle la mort de sa grand-mère dans un hommage émouvant

Torrie Wilson est allée sur Instagram la semaine dernière pour annoncer le décès de sa grand-mère. Le WWE Hall of Famer a révélé qu’elle s’était rendue dans l’Idaho pour rendre visite à sa grand-mère, elle qui était tombée malade. Wilson était là pour « lui masser les mains et lui souhaiter un joyeux anniversaire en avance ». Sa grand-mère avait 106 ans.

« J’ai récemment fait une pause dans les médias sociaux pour m’occuper de ma vie et de ma santé mentale. Parfois, cela peut sembler être un endroit amusant et léger pour se connecter et les autres peuvent avoir l’impression que la lourdeur ou la folie de ce monde occupé traverse le seconde, je l’ouvre », a écrit Wilson dans le message. « Récemment, je suis venu en Idaho pour voir ma grand-mère lapin énergisant qui est tombée malade. On m’a également offert le cadeau d’être là avec elle (et ma mère) alors qu’elle rendait son dernier souffle. J’ai pu lui masser les mains et lui souhaiter un joyeux anniversaire au début. (Ça a commencé 30 minutes plus tard et grand-père a attendu 18 longues années. «

Wilson a poursuivi: « La mort peut en fait être belle quand vous savez à quel point c’est incroyable pour quelqu’un qui entre dans une dimension céleste. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme elle. Elle m’est si chère. 106 ANS ! Pouvez-vous imaginer tout ce qu’elle a vu ? Elle était une boule de feu impertinente et j’ai adoré chaque morceau. Elle a dirigé sa propre entreprise jusqu’à il y a quelques années à peine et a parlé de ses grands projets d’avenir même à l’âge de 106 ans. Certainement quelque chose que nous pouvons tous apprennent de. »

Elle a terminé le message avec quelques mots de sagesse à ses abonnés. « Pour toujours un rêveur et un homme d’action. Juste un autre rappel pour moi et pour vous… de continuer à créer de beaux souvenirs. Documentez-en certains, mais plus important – VIVEZ-les réellement! »

Wilson, 46 ans, a été intronisée au Temple de la renommée de la WWE en 2019. Elle n’a jamais remporté de titre pendant son séjour dans l’entreprise, mais était l’une des superstars les plus populaires de la liste au début des années 2000. « Cela ressemble à une douce fermeture », a déclaré Wilson à espnW au moment où elle a été intronisée. « Depuis que j’ai pris ma retraite, tant de gens m’ont demandé : ‘Tu te sens mal de n’avoir jamais remporté de titre ?’ Et j’ai toujours dit non, parce que j’avais l’impression d’avoir la valeur – même si cela aurait été bien [to win a title]. Mais être intronisé au Temple de la renommée me semble être une ceinture de championnat, car cela me fait vraiment sentir apprécié. »