Torsus Praetorian, le bus tout terrain pour explorer les endroits les plus inhospitaliers | Moteur

Parce que tous les bus ne circulent pas sur l’asphalte plat des villes, le Torsus Praetorian est un véritable prétorien des chemins de terre et des pentes.

Quand on pense à un autobus, l’image qui vient à l’esprit la plupart d’entre nous est celle du bus urbain typique, ou de la ligne, confortable et rapide, mais pas très agile.

Malheureusement, dans d’autres pays, ils n’ont pas la chance que toutes les routes soient goudronnées, et voyager d’une ville à l’autre, ou même de courts trajets pour aller à l’école ou au travail, devient une aventure.

Pour tous ces voyageurs aventureux, que ce soit par vocation ou par imposition, il y a le Torsus Paetorian, le bus tout-terrain le plus robuste au monde.

Comme nous le dit notre collègue Eduardo Caro dans Auto Bild, c’est un autobus hors route fabriqué en Slovaquie qui est en vente depuis 2018, mais a récemment été mis à jour pour le modèle 2021

À première vue, il se distingue par la hauteur de la basse, beaucoup plus haut que les bus urbains, pour éviter les cailloux et les terrains accidentés. Les roues ont également été conçues pour résister aux crevaisons sur les terrains les plus accidentés.

Torsus prétorien c’est tout le pouvoir. Le propulseur est un moteur six cylindres turbodiesel MAN D08 de 6,9 ​​litres développant 286 ch et 849 Nm de couple, couplé à une transmission automatique à neuf rapports signée ZF.

Avec une telle puissance est capable de gravir des pentes de 33 degrés et franchir des obstacles avec jusqu’à un mètre d’eau, transportant 35 personnes.

Et malgré sa conception robuste, il ne néglige pas le confort. Possède un système de protection incendie, pour assurer la sécurité de tous les occupants, et air conditionné capable de réduire la température de 60 à 29 degrés en seulement trois minutes et à 20 degrés en 15 minutes.

Pour la version de cette année l’une des nouveautés est l’installation de nouvelles lumières LED d’une puissance de 4 100 lumens.

Comme vous l’avez peut-être imaginé, le prix de ce bus tout-terrain n’est pas bon marché. La version la plus basique coûte 150 000 euros. Mais il existe une version pleine d’extras, baptisée Expédition, qui vaut 370 000 euros.