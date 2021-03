Tory Burch a tellement de superbes sandales et appartements en vente majeure

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Juste à temps pour le début du printemps! Tory Burch sait que nos chaussures sont sur le point de passer des grosses bottes d’hiver aux sandales et aux chaussures plates, et ils ont marqué un grand nombre de leurs articles les plus vendus par anticipation.

Nous avons sélectionné nos cinq paires préférées ci-dessous – préparez-vous à glisser vos pieds dans ces beautés et à profiter du temps plus chaud dès qu’il arrive. Il ne vous reste plus qu’à faire une pédicure éclatante!

Ces sandales à logo en métal

Ces sandales sont un incontournable de Tory Burch! Les sandales Miller font toujours une déclaration étonnante, et cette paire ne fait pas exception. Nous adorons les tons de cuir marron associés à la quincaillerie à logo dorée à l’avant et au centre. C’est le combo de couleurs ultime pour le printemps et l’été!

Voyez-le!

Obtenez la sandale Miller à logo en métal, en cuir gaufré (à l’origine 248 $) en vente avec la livraison gratuite pour 169 $, disponible chez Tory Burch!

Ces sandales à imprimé géométrique

Nous sommes obsédés par le motif géométrique triangulaire de ces sandales Miller convoitées. Ils ont un look art déco élégant qui se marie parfaitement avec les vibrations ludiques et colorées de la saison!

Voyez-le!

Obtenez la sandale Miller en cuir imprimé (à l’origine 198 $) en vente avec la livraison gratuite pour 139 $, disponible chez Tory Burch!

Ces ballerines nues

Ces ballerines sont un essentiel de Tory Burch, et la teinte sable pâle est si polyvalente! Le look monochromatique est super élégant et sophistiqué aussi!

Voyez-le!

Obtenez le Ballet plat Minnie Travel en cuir (à l’origine 228 $) en vente avec la livraison gratuite pour 169 $, disponible chez Tory Burch!

Ces chaussures plates imprimées à bout carré

Les chaussures à bout carré sont un retour en arrière des années 90, ce qui est vraiment à la mode en ce moment. Tory Burch rend le style frais et moderne. Ceux-ci ont même modifié le logo circulaire classique «T» en un carré pour correspondre à la forme de la chaussure – divin!

Voyez-le!

Obtenez le plat de ballet imprimé Georgia (à l’origine 248 $) en vente avec la livraison gratuite pour 149 $, disponible chez Tory Burch!

Ces ballerines luxueuses en satin

Une paire de chaussures en satin rose peut demander un peu d’entretien, mais on ne peut nier à quel point elles sont magnifiques! Elles sont inspirées des pointes traditionnelles et peuvent ajouter une touche féminine époustouflante à n’importe quelle tenue – assurez-vous simplement que le temps est sec avant de sortir avec elles.

Voyez-le!

Obtenez le Ballet de voyage à logo embelli Minnie, satin (à l’origine 278 $) en vente avec la livraison gratuite pour 189 $, disponible chez Tory Burch!

Ce n’est pas ce que vous cherchez? Découvrez plus de chaussures en solde et achetez tous les sacs à main, accessoires et mode disponibles chez Tory Burch!

Découvrez plus de nos choix et offres ici!

Ce message vous est présenté par L’équipe Shop With Us de Us Weekly. L’équipe Shop With Us vise à mettre en évidence les produits et services que nos lecteurs pourraient trouver intéressants et utiles, tels que masques faciaux, autobronzants, Legging style Lululemon et tous les meilleurs cadeaux pour tout le monde dans votre vie. La sélection de produits et de services, cependant, n’est en aucun cas destinée à constituer une approbation de la part de Us Weekly ou de toute célébrité mentionnée dans le message.

L’équipe Shop With Us peut recevoir gratuitement des produits des fabricants à tester. De plus, Us Weekly reçoit une compensation du fabricant des produits sur lesquels nous écrivons lorsque vous cliquez sur un lien, puis achetez le produit présenté dans un article. Cela ne motive pas notre décision quant à savoir si un produit ou un service est présenté ou recommandé. Shop With Us fonctionne indépendamment de l’équipe de vente publicitaire. Nous apprécions vos commentaires à ShopWithUs@usmagazine.com. Bon shopping!