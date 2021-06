Tory Burch fait équipe avec Shiseido pour des écrans solaires en édition limitée – WWD

Tory Burch plonge ses orteils dans le monde des soins de la peau.

La créatrice s’associe à sa nouvelle licenciée beauté Shiseido pour des écrans solaires en édition limitée, ainsi qu’une collection de mode exclusive.

La collaboration a été inspirée par l’utilisation des soins solaires par Burch et par son admiration pour la technologie SPF de Shiseido.

«Je crois en une approche« moins c’est plus »de la beauté et cela commence par une protection de la peau et un écran solaire incroyable. Shiseido est le partenaire idéal pour ces produits. J’ai toujours aimé les écrans solaires de Shiseido et je les ai utilisés pendant des années », a déclaré Burch, un joueur de tennis passionné qui aime passer du temps à l’extérieur.

En 2019, Burch a signé une licence mondiale avec Shiseido pour développer, commercialiser et distribuer ses produits de beauté. La licence était détenue par Estée Lauder Cos. Depuis 2011. L’écran solaire est le premier lancement de produit de Burch avec Shiseido, et elle développera plus de produits de beauté et de parfums avec eux.

Burch a noté que les fleurs de ses produits solaires sont inspirées de son jardin à Antigua. «Je voulais que le design soit personnel et optimiste, et les Antilles sont synonymes de beauté, de détente et de joie», a déclaré Burch.

En reconnaissance de la collaboration, Burch et Shiseido soutiennent Memorial Sloan Kettering avec une subvention pour financer une bourse de recherche clinique d’un an en dermatologie axée sur l’avancement du traitement et de la prévention du cancer de la peau.

Alimenté par la technologie WetForce + Heatforce, les formules Ultimate Sun Protector Lotion SPF 50+ (49 $) et Clear Sunscreen Stick SPF 50+ (29 $) créent un voile protecteur léger qui devient plus efficace contre la chaleur, l’eau et la transpiration.

Les formules Shiseido sont respectueuses de l’océan et exemptes d’oxybenzone et d’octinoxate, conformes à Hawaï et invisibles sur toutes les carnations. Le Clear Stick peut être porté sous et sur le maquillage.

En complément des écrans solaires en édition limitée, Burch a présenté une collection de mode exclusive qui comprend une chemise de surf, un bikini, des tongs et un fourre-tout, dans un imprimé Sprinkled Flower inspiré du design floral de la bouteille. Le bikini et la chemise de surf sont fabriqués avec l’équivalent de UPF 50 pour se protéger des rayons UV.

La collection de fleurs saupoudrées de Tory Burch va de 98 $ à 248 $.

Les écrans solaires en édition limitée Tory Burch x Shiseido sont disponibles en magasin et en ligne sur Tory Burch et shiseido.com. Le bâton de protection solaire transparent Tory Burch x Shiseido sera disponible sur Ulta et Ulta.com. La collection de fleurs saupoudrées de Tory Burch est également disponible dans les magasins Tory Burch et sur Toryburch.com.

