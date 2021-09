Tory Burch ferme Mercer Street pour une Fashion Block Party – WWD

Tory Burch a transformé Mercer Street devant son nouveau magasin en une fête de quartier communautaire dimanche matin.

Célébrer la communauté était un thème important lors de la première Fashion Week de New York en personne depuis le début de la pandémie, et Burch voulait redonner à New York, a-t-elle déclaré.

Elle a donc sélectionné certains de ses repaires locaux préférés (Sant Ambroeus, Balthazar, Mercer Street Books and Records, Emily Thompson Flowers) et les a invités à s’installer dans la rue à côté de sa piste, avec des friandises gratuites pour tous. (C’est une façon de générer de la bonne volonté – et du trafic piétonnier – en entrant dans un nouveau quartier !)

« New York nous a tant donné à tous, et c’était déchirant de voir ce que COVID-19 a fait à la ville », a déclaré Burch. « Ces entreprises reviennent mais c’est un combat et nous voulions les soutenir.

Sur le podium, la créatrice a offert une leçon d’histoire en rendant hommage à la pionnière de la mode Claire McCardell avec une gamme optimiste de plaids pique-nique, de jersey technique et de popeline de coton.

Mère des vêtements de sport américains dans les années 40 et 50, McCardell a changé la façon dont les femmes s’habillaient, créant des vêtements plus décontractés et fonctionnels dans des tissus modestes et des silhouettes emblématiques comme la robe Popover et la robe Monastic. Elle a également popularisé le ballet plat des décennies avant que Burch ne fasse une menthe sur ses versions de logo.

Burch travaillait déjà sur le projet McCardell avant que le Costume Institute n’annonce son spectacle “In America: An American Lexicon”, qui s’ouvre vendredi, a-t-elle déclaré. En janvier, elle a effectué un voyage de recherche au Maryland Center for History and Culture pour voir les archives de McCardell, avant de revenir avec son équipe de conception.

“J’ai toujours été intrigué par les gens qui pensent que l’Amérique ne contribue pas beaucoup à la mode et je voulais dissiper cela”, a déclaré Burch, vêtue d’une robe marine vintage McCardell. «Elle a été une de mes héroïnes, et je voulais voir comment elle a permis aux femmes d’être libres et a rendu les choses portables. Elle a été la première à mettre une fermeture éclair sur une robe.

Alors que les conceptions de vêtements de sport de McCardell, qui résolvent les problèmes, peuvent sembler assez formelles aux yeux des contemporains, elles étaient révolutionnaires pour leur époque, lorsque la mode avait encore des règles et que les femmes devaient les suivre.

Comme Christian Dior avec son New Look, célébré dans une exposition au Brooklyn Museum, McCardell s’intéressait à la taille, mais pas à la version haute couture restrictive et cintrée. Au lieu de cela, elle a coupé des robes en biais, ajouté des poches et souligné la taille avec des ceintures ou des ceintures pour donner aux femmes plus de liberté de mouvement lorsqu’elles rejoignaient le marché du travail.

Pour sa part, Burch a façonné la taille avec des corsets en tricot technique polyvalents qui pourraient être superposés sur une robe à œillets en coton, une chemise boutonnée en jersey portée avec un pantalon à rayures bleu marine, ou même un t-shirt et un jean.

Elle a emprunté au monde de la danse dans son utilisation du jersey – sur un haut noir à mancherons avec une ceinture enveloppante sur une jupe en jersey orchidée, et le jersey noir taille basse d’une jupe ample imprimée en soie à motif quadrillé vert kelly.

Pendant ce temps, une marinière en popeline de coton, une robe chemise et une jupe ample à œillets en nid d’abeille avaient d’intéressants détails de surpiqûres, de passepoil et de quadrillage de vitres. Les trenchs réversibles et les hauts en jersey figuraient parmi les pièces les plus simples, soulignant la mission du créateur de résoudre les problèmes.

Une réédition des ballerines McCardell créées avec Capezio en 1953 était une belle touche. La créatrice a également créé la Tory Burch Claire McCardell Fashion Fellowship au Maryland Center pour soutenir son héritage.

Il est curieux que Burch n’ait pas inclus de tailles élargies sur son podium, comme presque tous les autres créateurs cette saison, reflétant la contribution singulière de l’Amérique à la démocratisation de la mode. Néanmoins, la collection a été un autre pas en avant pour élever sa marque, l’orientant vers quelque chose de plus intemporel avec des pièces que les femmes peuvent créer.