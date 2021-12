Tory Lanez a crié « Dance Bitch » lors du tournage de Meg Thee Stallion, selon un flic

Tory Lanez a crié « Danse salope, danse! » tout en tirant des coups de feu au sol près Megan toi étalon‘s pieds, la blessant par la suite … du moins selon le témoignage d’un détective sur l’affaire.

Dét. LAPD Ryan Stogner a comparu devant le tribunal mardi lors d’une audience préliminaire dans l’affaire de Tory. Le détective dit que Megan lui a dit que Tory était en état d’ébriété lors de l’incident de juillet 2020.

Dét. Stogner a poursuivi en disant que cela s’était produit dans les collines d’Hollywood vers 4h30 du matin après une fête et une dispute entre les artistes.

Il a poursuivi en décrivant que Tory se tenait sur le marchepied de leur SUV pendant que Megan était à l’extérieur – et dès que Tory a tiré les coups de feu, elle « a immédiatement ressenti une douleur aux pieds, a observé du sang, est tombée au sol, puis rampé jusqu’à l’allée adjacente d’une résidence. »

Il a également déclaré sous serment que Megan lui avait dit que Tory s’était excusé et l’avait suppliée de ne pas le dire, lui offrant prétendument de l’argent pour se taire parce qu’il était en probation. Dét. Stogner a déclaré que Megan avait initialement expliqué sa blessure en affirmant qu’elle avait marché sur du verre brisé.

Megan aurait admis plus tard qu’elle avait seulement dit qu’il s’agissait de verre à cause du climat politique … elle craignait que les flics ne tirent sur Tory si elle disait qu’il y avait une arme à feu dans la voiture.

De plus, un appel téléphonique enregistré a été diffusé par Tory depuis la prison à une femme qui était également avec Meg lorsque l’incident s’est produit. Tory s’excuse lors de l’appel pour quelque chose qu’il a fait parce qu’il était trop ivre. Tory s’est énervé dans la salle d’audience, en criant : « Comment vas-tu me dire pourquoi je me suis excusé ? » avant que son avocat ne lui dise de se calmer.

Le juge a suffisamment entendu au cours de l’audience de mardi pour aller de l’avant avec un procès, qui doit maintenant commencer le 13 janvier. Tory fait face à un chef d’agression avec une arme à feu semi-automatique d’une manière qui a causé de graves blessures corporelles, et un chef de port d’une arme dissimulée , arme non enregistrée.

Le témoignage du détective a confirmé quelque chose que Megan a déjà dit publiquement… qu’à la suite de George Floyd, elle craignait que les flics ne tirent sur Tory si elle leur disait qu’un homme noir avait une arme à feu et lui avait tiré dessus.

Megan s’est en effet retrouvée avec des éclats d’obus dans les pieds … les blessures qu’elle a finalement prétendues étaient le résultat direct du fait que Tory a tiré avec le pistolet. Il a nié son compte – sans vraiment expliquer son point de vue – et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.