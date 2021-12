Tory Lanez fait un don de 100 000 $ en jouets et vêtements aux mères célibataires et aux enfants

Lire du contenu vidéo

C’est la saison des dons – il suffit de demander Tory Lanez — qui a mis 100 000 $ au travail, en achetant des jouets et des vêtements pour les mères célibataires et leurs enfants.

Enfilant un bonnet de Noel et un masque mercredi, Lanez était occupé à distribuer les articles dans le comté de Broward, en Floride, alors que les véhicules arrivaient à sa station de distribution. Lanez a distribué des vélos, des Barbies, des sabres laser, des legos et plus encore … même en distribuant des collations et en prenant le temps de discuter avec ceux qui en avaient besoin.

Au total, on nous dit que Lanez a dépensé environ 100 000 $ pour l’événement, nous disant: « Nous luttons toujours contre une pandémie qui laisse tant de gens entre le marteau et l’enclume. Je suis juste heureux de pouvoir être une bénédiction pour d’autres et aidez-les à ramener un peu de joie en toute sécurité pendant les vacances. »

Vous remarquerez le masque de Tory… on nous dit que la sécurité était au premier plan de la distribution des cadeaux. Nos sources disent que les bénévoles portaient des EPI et en ont fait un événement au volant pour limiter autant que possible les contacts de personne à personne.