Tory Lanez fait un don de 50 000 $ pour aider les familles à verser une caution pour leurs proches

Tory Lanez vient de déposer une grosse somme d’argent pour aider des dizaines de familles californiennes défavorisées à verser une caution pour leurs proches via Unite The People Inc.

Le rappeur a fait une visite surprise à l’association à Long Beach vendredi pour rencontrer certaines des familles qui bénéficieront de son don. Unite The People offre des services juridiques aux personnes à court d’argent et leur donne une chance équitable avec le système juridique.

On nous dit que Tory a versé 50 000 $ à la cause … et l’argent aidera 50 familles à payer les frais juridiques pour libérer les membres de leur famille de prison.

Tory est membre du conseil d’administration de Unite The People depuis 2 ans et il dit qu’il a été poussé à faire le don après avoir appris ce que de nombreuses familles traversaient, y compris les difficultés à ramener leurs proches à la maison.

On nous dit Tory et co. aident les personnes condamnées à des peines pénales et post-condamnation, en mettant l’accent sur les personnes qui ont été condamnées de manière disproportionnée en raison d’inégalités raciales ou financières.