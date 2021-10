Tory Lanez se dirige vers la frontière sud du Texas pour l’aide aux migrants haïtiens

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Tory Lanez a été témoin de la crise des immigrés haïtiens ce week-end … et il a apporté une tonne de fournitures avec lui à distribuer – des dizaines de milliers de dollars, rien de moins.

Le rappeur s’est rendu samedi à la frontière sud du Texas – près de la ville de Del Rio, où des milliers d’immigrants haïtiens, entre autres, sont hébergés alors que les États-Unis tentent de déterminer qui cherche quoi et qui peut éventuellement rester temporairement.

Comme vous pouvez le voir dans Tory’s IG Story … c’est un peu une situation chaotique là-bas, c’est pourquoi il s’est jeté avec ce que l’on nous a dit s’élevait à plus de 50 000 $ d’articles essentiels – tels que des couvertures, des vêtements, des serviettes et d’autres articles pour les gens entassés dans ces camps.

On dirait que tous les trucs qu’il a apportés avec lui étaient très nécessaires (et appréciés) … alors que des dizaines d’Haïtiens se sont rassemblés autour de la table où TL distribuait tout, livrés dans une tonne de boîtes qui ont été déballées et organisées avant qu’il sortit.

La raison pour laquelle il fait tout ça… parce que Tory a des sentiments pour ces gens, dont beaucoup ont parcouru un long chemin pour chercher refuge et asile – ceci à la suite des calamites dévastatrices dans leur pays d’origine. On nous dit que Tory se sent béni avec sa plate-forme et ses moyens … et voulait répartir une partie de la richesse vers ces immigrants, qui en ont vraiment besoin en ce moment.

Tory s’est même mis à plaisanter/chanter avec certains Haïtiens… ce qui leur a remonter le moral, nous en sommes sûrs. Des temps difficiles, sans aucun doute, mais la visite de M. Lanez a probablement été très loin.