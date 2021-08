Tory Sport lance la collection automne 2021 – WWD

Tory Burch lance aujourd’hui sa dernière collection de vêtements de sport de luxe pour Tory Sport. Pour la saison d’automne, Burch a voulu mettre en avant l’optimisme et l’esprit d’aventure, tout en définissant ce que signifie le luxe de tous les jours dans le monde d’aujourd’hui.

« Cette saison, nous nous sommes concentrés sur l’idée de vêtements de sport de luxe, en tissant des détails utilitaires avec des couleurs inattendues et un sens de l’humour. Nous soutenons nos tricots et nos vêtements d’extérieur, en introduisant des couches de cachemire douces et raffinées et une mise à jour de notre survêtement emblématique en velours inspiré des années 70 », a déclaré Burch à WWD.

Le designer a cité que la palette vibrante de la collection – citron vert vif et citron, chartreuse, orchidée et héliotrope mélangés à des neutres apaisants tels que le blanc, le caramel, le brun chocolat, la châtaigne et la farine d’avoine – et les fabrications innovantes ont été inspirées par les œuvres de la designer textile Dorothy Liebes .

En ce qui concerne les fabrications, Burch s’est concentré sur la texture et la proportion – en superposant de nouveaux tricots en cachemire avec des vestes de pluie et des vestes de pluie ou des pulls en molleton inspirés des vêtements de travail avec des vestes en duvet et des vestes réversibles. La collection d’automne continue d’offrir des vêtements de sport tie-dye, des t-shirts graphiques, des vêtements de golf féminins (y compris de jolis polos en pointelle et des jupes rétro à pois) et des tenues de tennis, tout en dévoilant des leggings de compression non brossés et un costume en velours, le tout avec une touche ludique. l’élan des années 1970. (Les vêtements d’escalade en plein air inspirés des années 70, l’après-ski et les vêtements pour hommes en plein air ont également été notés comme source d’inspiration).