Toshiba envisage un accord de privatisation de 20 milliards de dollars – source

Les piétons passent devant un logo de Toshiba Corp à l’extérieur d’un détaillant d’électronique à Tokyo

Toshiba Corp envisage une offre de 20 milliards de dollars de la société de capital-investissement CVC Capital Partners pour la privatiser, a déclaré une personne familière avec le sujet, alors que le conglomérat industriel japonais subit la pression d’actionnaires activistes pour améliorer la gouvernance.

L’accord proposé, qui intervient trois semaines après que les actionnaires ont approuvé une enquête indépendante sur la société frappée par le scandale, pourrait protéger les dirigeants, en particulier le directeur général Nobuaki Kurumatani, de cet examen. Il inviterait cependant à un examen de la réglementation compte tenu de son travail gouvernemental.

« Toshiba a reçu une proposition initiale hier, et demandera des éclaircissements supplémentaires et l’examinera attentivement », a déclaré Toshiba dans un communiqué, sans fournir plus de détails.

Le conseil d’administration de Toshiba, qui comprend Kurumatani qui a rejoint Toshiba de CVC, et Yoshiaki Fujimori, conseiller principal de la société de capital-investissement, discutera de la proposition mercredi, a déclaré la source en connaissance de cause.

Les actions de Toshiba n’ont pas été négociées dans les échanges du matin, les ordres d’achat ayant dépassé les ordres de vente.

CVC envisage une prime de 30% par rapport au prix actuel de l’action Toshiba dans le cadre d’une offre publique d’achat, portant la valeur de l’accord à près de 2,3 billions de yens (21 milliards de dollars) sur la base du cours de clôture de mardi de 3830 yens, a déclaré la source, qui a refusé d’être identifié comme le sujet est privé.

L’analyste de LightStream Research, Mio Kato, qui publie sur la plate-forme de recherche d’investissement Smartkarma, a décrit ce prix d’offre comme trop bas.

«Nous pensons que les actionnaires actuels, en particulier les militants, voudront un prix plutôt élevé», a-t-il déclaré dans une note de recherche.

S’ils acceptaient l’offre actuelle, il s’agirait toujours de la plus grande opération de capital-investissement en Asie-Pacifique cette année, dépassant l’offre de 6 milliards de dollars de Blackstone pour Crown Resorts Ltd en Australie, selon les données de Refinitiv. Ce serait aussi la plus grande incursion de CVC dans la région jusqu’à présent.

Pour CVC, qui a refusé de commenter, la proposition représente une autre chance de se développer au Japon, où les grandes entreprises sont sous pression pour vendre des actifs non essentiels et améliorer les rendements pour les actionnaires. Parmi les autres transactions de la société de capital-investissement, citons l’achat de 1,5 milliard de dollars des marques de soins de la peau et de shampoing à bas prix de Shiseido Co.

Toute approbation par le conseil d’administration de Toshiba fera l’objet d’un examen réglementaire, car Toshiba, qui fabrique des produits allant des escaliers mécaniques aux usines d’égouts, est l’une des rares entreprises capables de construire des réacteurs nucléaires et de fabriquer d’autres équipements sensibles, y compris des batteries lithium-ion pour l’armée japonaise. sous-marins.

Le gouvernement japonais voudrait s’assurer que le travail de Toshiba sur les infrastructures ne soit pas perturbé, a déclaré le secrétaire en chef du cabinet Katsunobu Kato lors d’un point de presse.

«Même si elle a fait faillite, Toshiba est toujours l’une des principales entreprises japonaises. Elle compte également de nombreuses entreprises liées aux politiques gouvernementales, il semble donc un peu irréaliste qu’elle devienne une société privée à capitaux étrangers », a déclaré Takuro Hayashi, analyste chez Iwai Cosmo Securities.

SOUS PRESSION

La direction de Toshiba est sous la pression de fonds militants depuis qu’elle a vendu 600 milliards de yens d’actions à des dizaines de fonds spéculatifs étrangers lors d’une crise liée à la faillite de sa centrale nucléaire américaine en 2017.

Cette bataille est considérée comme un test pour savoir si les géants japonais établis répondront aux appels en faveur d’une meilleure gouvernance.

Le 18 mars, les actionnaires de Toshiba, dirigés par Effissimo Capital Management, basé à Singapour, ont voté en faveur d’une enquête indépendante, contrée par la direction, sur des allégations selon lesquelles les investisseurs auraient été poussés à accepter les propositions de la direction.

Cette pression comprenait des contacts d’un conseiller du gouvernement et du ministère japonais du Commerce, ont précédemment déclaré des sources à ..

«Les motivations de la direction seraient d’avoir un actionnaire sympathique qui les maintiendrait en place. Il y a le gouvernement à considérer également pour Toshiba car ils semblent avoir été fortement impliqués dans les coulisses », a déclaré Kato de LightStream Research.