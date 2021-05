Tosin Morohunfola parle du personnage / VIDEO de ‘Ideal Black Man’ ⋆ .

Photo STARZ: Amber Stevens West (Whitney) et Tosin Morohunfola (Ola)

* STARZ diffuse une toute nouvelle série comique intitulée “Courir le monde»Avec un casting tout noir passionnant. Après un tel succès avec «P-Valley» et «Power», cela a définitivement du sens.

EURweb La correspondante Monique Loveless a eu un tête-à-tête avec l’étoile montante Tosin Morohunfola pour parler de son personnage dans la prochaine série.

«Il est férocement et follement amoureux de Whitney joué par Amber Stevens West», dit Morohunfola en parlant de son personnage Olabisi «Ola ‘Adeyemo. «C’est juste un partenaire vraiment aimant, affectueux et attentionné dont le médecin ambitieux, hautement éduqué et prospère. Le Nigérian-Américain dit de son caractère ethnique: «Il est en quelque sorte l’homme idéal.»

«Run the World» en son cœur, est une émission féminine sans excuse sur une amitié enviable et non seulement sur la survie mais aussi sur la prospérité, pensez aux «Girlfriends» des temps modernes. La série suit un groupe de femmes noires – meilleures amies dynamiques et farouchement fidèles – qui travaillent, vivent et jouent à Harlem alors qu’elles luttent pour la domination du monde.

«En cela, vous avez des hommes noirs qui sont capables et désireux d’être sensibles, des hommes noirs qui sont des partenaires prévenants», nous dit le natif de Kansas City. «Même lorsqu’ils font des erreurs ou rencontrent des défis ou des obstacles, c’est très compréhensible.»

Attendez-vous à un regard franc sur l’expérience des femmes noires avec la créatrice / productrice exécutive Leigh Davenport (BET’S «Boomerang»), la productrice / showrunner Yvette Lee Bowser («Dear White People», «Living Single», «black-ish»), et un étoiles montantes telles que Amber Stevens Ouest (Whitney Greene), Andrea Bordeaux (Ella McFair), Bresha Webb (Renee Ross), Corbin Reid (Sondi Hill) à la barre.

La série fera ses débuts ce dimanche 16 mai le STARZ alors assurez-vous de vous connecter. Je sais que nous le serons. Enfin, Tosin Morohunfola avait ses propres conseils pour des relations saines dans votre vie.

«La caractéristique la plus importante d’une relation est la grâce», explique Morohunfola. «À la fin de la journée, quel que soit le degré de perfection de votre couple, vous allez avoir un conflit, vous argumenterez, mais ce que vous voulez faire, c’est discuter avec amour pendant que vous trouvez votre chemin vers votre solution.»

Tosin Morohunfola