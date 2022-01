Tost anticipe « l’année la plus difficile » pour le plafond budgétaire en 2022 · .

Dans le résumé : le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré que 2022 serait « l’année la plus difficile » à laquelle l’équipe sera confrontée avec des restrictions de plafond budgétaire accrues.

Tost – 2022 sera « l’année la plus difficile » d’AlphaTauri pour le plafond budgétaireFranz Tost dit qu’AlphaTauri devra faire attention dès le début de 2022 pour éviter les problèmes liés au plafond budgétaire plus restrictif de la F1 pour cette saison.

En tant qu’équipe sœur de Red Bull, AlphaTauri a pu acheter des pièces directement auprès de ses coéquipiers, notamment des boîtes de vitesses et une suspension arrière vieilles de deux ans au cours de la saison 2021. Tost dit que l’achat de pièces supplémentaires cette année créera des problèmes avec le plafond réduit.

« [This] année deviendra pour nous, je pense, l’année la plus difficile en ce qui concerne le plafonnement des coûts », a déclaré Tost.

« [In 2021] nous sommes bien en deçà du plafond des coûts. Ce n’est pas un problème. Mais [2022] est de 140 millions de dollars, et l’achat de nouvelles pièces de la technologie Red Bull nous amène également à la limite. Et donc, nous devons très bien calculer dès le début, car cette situation pourrait nous apporter quelques difficultés. »

Première course d’Indy autonome en tête-à-tête

Des voitures sans conducteur contrôlées par ordinateur ont couru autour de l’autoroute de Las Vegas dans le cadre de l’Indy Autonomous Challenge.

La compétition a vu le châssis autonome Dallara AV-21 s’affronter dans un contre-la-montre pour décider des têtes de série avant de s’affronter dans des duels face à face autour de l’ovale de 1,5 mile.

Cinq équipes de cinq pays ont participé à l’événement, l’équipe PoliMOVE de Milan remportant la victoire globale et un prix de 150 000 $. L’équipe a également enregistré un nouveau record pour la vitesse de pointe la plus élevée enregistrée par une voiture de course autonome sur un ovale à 173 mph.

Norris révèle pourquoi 2021 a été sa meilleure année en F1 – et comment le combat de Ferrari a aiguisé l’attention pour 2022 (F1)

« C’est définitivement, je dirais, ma meilleure saison jusqu’à présent, ce qui est toujours une bonne chose quand je n’en suis qu’à ma troisième saison. »

La saison idiote atteint la vitesse supérieure pour les ingénieurs (IndyCar)

« Craig Hampson sera le nouvel ingénieur de Rosenqvist, Will Anderson restant dans le même rôle qu’O’Ward. Aucun remplaçant pour Ward n’a été nommé au sein de l’équipe Penske, mais l’équipe centrale verra d’autres changements en raison de la réduction des effectifs de quatre à trois voitures en 2022. »

En tant que nouveau vice-président de la FIA, Lee Lung Nien de Singapour espère voir plus de pilotes asiatiques (The Straits Times)

« C’est la première fois qu’un Singapourien occupe une position de leader au sein de la FIA – l’instance dirigeante de la Formule 1, du Championnat du monde des rallyes, de l’Endurance mondiale et de la Formule E, entre autres séries. »

Ecclestone dit que le directeur de course Michael Masi était «débordé» par la saison 2021 (indépendant)

« Il a souvent été débordé par son travail toute la saison et n’aurait peut-être pas dû l’avoir du tout. Mais c’était la bonne décision de les laisser courir. »

W Series ciblant sa propre série feeder dans des plans à long terme (Formula Scout)

Coulthard : « Officiellement, nous avons des plans de croissance pour avoir des championnats d’alimentation en Amérique du Sud, en Asie, dans le monde entier, des championnats nationaux qui alimentent les talents de ces continents dans le championnat principal de la série W qui se déroule avec la F1.

Les derniers correctifs PC Assetto Corsa Competizione sont maintenant disponibles ! (Atout Corsa)

Une nouvelle mise à jour de l’ACC étend la compatibilité des roues aux anciennes roues qui fonctionnent avec un retour de force de 100 Hz.

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Del Boy, Romulo Shortback et Leonardo Antunes !

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 45 ans aujourd’hui, Jody Scheckter faisait sensation en donnant à la nouvelle équipe Wolf une victoire lors de ses débuts dans le Grand Prix d’Argentine à Buenos Aires, tandis que Carlos Pace battait le favori local Carlos Reutemann pour terminer deuxième.

