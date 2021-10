Tôt le matin, OBJ, Clowney et Ingram mises à jour sur les blessures

Les Cleveland Browns affronteront les Steelers de Pittsburgh aujourd’hui dans un match d’Halloween qui décidera de l’équipe de la dernière place de l’AFC North en huit matchs. Les Steelers en visite sortent d’une semaine de congé tandis que les Browns ont eu des jours de congé supplémentaires après leur victoire du jeudi soir dans le football.

Les deux équipes ont eu le temps de retrouver la santé, mais auront encore des problèmes de blessures avant le match.

Cleveland a déjà exclu Denzel Ward, Donovan Peoples-Jones et Richard LeCounte III et a répertorié six joueurs comme douteux :

WR Odell Beckham Jr. – Épaule

DE Jadeveon Clowney – Cheville, aine, genou

CB AJ Green – Aine

DT Malik Jackson – Cheville

DE Tack McKinley – Aine

FB Johnny Stanton – Veau

Pittsburgh a inscrit Eric Ebron pour le match de vendredi et a inscrit le rusher Melvin Ingram III comme douteux.

Dès dimanche matin, nous avons quelques mises à jour.

Comme prévu, Ingram est sorti :

Beckham est dedans et Clowney est une vraie décision de temps de jeu :

Alors que Beckham et Clowney sont les deux plus grands noms discutables pour les Browns, Green, Jackson, McKinley et Stanton seront également importants à surveiller. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus sur ces blessures importantes pour ce match important.