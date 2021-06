‘Total des déchets’ ⋆ 10z viral

Donald Trump Jr. claqué Chasseur Biden dans une interview de lundi comme un “poubelle totale” et a suggéré qu’il y avait un double standard en ce qui concerne la couverture médiatique – ou l’absence de couverture – de ses irrégularités.

« Il a essayé de fumer du parmesan », a déclaré Trump Jr. dans une interview en podcast enregistrée avec Lisa Booth publié lundi. « Imaginez que c’était moi. Alors quand je me moque de ça, ce qui est assez fou, quand je me moque de ça, “Oh, tu n’es pas sympathique envers quelqu’un qui a des problèmes de dépendance.” Genre, non, je ne le suis pas, non, je ne le suis pas. Par exemple, avoir un problème de dépendance ne vous dispense pas d’être un déchet total dans tous les autres aspects de votre vie, n’est-ce pas ? »

Trump Jr. faisait allusion à une déclaration faite par Biden dans une interview d’avril lorsqu’il a déclaré avoir fumé “tout ce qui ressemblait même de loin à du crack” au plus fort de sa toxicomanie, et a suggéré avec facétie que cela incluait du “fromage parmesan”. Trump Jr. a par la suite invoqué le nom de Lunden Alexis Roberts, une ancienne strip-teaseuse du club de strip-tease Mpire de Washington, DC, qui a prétendu avoir eu un enfant avec Biden.

“Si je mettais une strip-teaseuse et passais trois ans à essayer d’éviter la pension alimentaire pour enfants … ce serait probablement une très, très grosse histoire”, a déclaré Trump Jr.. « Genre, un très gros. Chasseur, pas de problème. Passe totale. « Je ne peux pas croire que vous en ayez même parlé ! Don c’est, wow, si terrible de ta part. Tu penses que j’aurais cette pause ? Vous pensez qu’ils me donneraient le bénéfice du doute et diraient : « Non, non, il y a probablement autre chose dans l’histoire ? » Je ne pense pas. Je suis presque sûr que ce serait vraiment un gros problème. Mais, vous savez, il peut le faire. Alors ce n’est pas ça, c’est juste un méchant. Il a juste pensé que c’était un moyen facile de gagner de l’argent. Ils le traient depuis toujours et il n’y a pas que Hunter. Le frère de Joe, j’ai également écrit à ce sujet dans Libéral Privilège, la même chose, ils se nourrissent de son bureau financé par les contribuables depuis des décennies. C’est leur affaire. Et, vous savez, encore une fois, parce que c’est un démocrate, ça va. »

