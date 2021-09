Total War: Warhammer 3 retardé, sortie maintenant début 2022

Le développeur Creative Assembly a annoncé via Twitter que le très attendu Total War: Warhammer 3 sortira désormais au début de 2022, marquant un retard pour le jeu de stratégie qui devait auparavant sortir cette année.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans un communiqué, Creative Assembly a décalé la fenêtre de sortie de la dernière entrée de la série de stratégies afin de créer “une sortie plus forte et le meilleur premier pas vers une nouvelle ère pour Total War: Warhammer”.

Total War: WARHAMMER III sortira désormais début 2022. Nous savons que c’est décevant, mais le temps supplémentaire signifie que nous pouvons accomplir plus que ce que nous pourrions faire si nous nous précipitions pour sortir cette année. Nous ne resterons pas silencieux cependant, rejoignez-nous demain pour la révélation mondiale de Grand Cathay… pic.twitter.com/R4GdObAs9P – Guerre totale (@totalwar) 13 septembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Tout cela est au service de faire la meilleure expérience Total War: Warhammer que le développeur puisse. “Nous ne considérons pas cette version comme la fin de notre trilogie, mais le début d’années de contenu et de support alors que nous continuons à apporter l’échelle à couper le souffle de l’univers fantastique de Games Workshop à Total War.”

Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles, car le tweet a également annoncé la révélation du Grand Cathay, une nouvelle faction d’humains avec laquelle les joueurs pourront jouer. Et d’après les sons de la déclaration, il semble que le jeu sera encore plus complet qu’il ne l’aurait fait autrement.

Total War : Warhammer 3 fera non seulement débuter la faction Grand Cathay, mais aussi le pays de la reine des glaces Kieslev et, plus particulièrement, les quatre factions du Chaos : Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch. Total War: Warhammer 3 est censé être la fin d’une trilogie, mais il semble également qu’il y ait plus en magasin pour le partenariat de Creative Assembly avec la marque Warhammer de Games Workshop après la trilogie initiale.

Total War: Warhammer 3 devrait sortir sur PC et Mac.