Total War: Warhammer 3 sortira en février et sortira le premier jour sur Games Pass PC

SEGA a annoncé une date de sortie du 17 février pour Guerre totale : Warhammer 3.

Parallèlement à la date de sortie, il a également été annoncé qu’il serait disponible le premier jour avec Xbox Game Pass pour PC.

« C’est fantastique de pouvoir enfin mettre une date de sortie sur notre troisième opus épique », a déclaré Rob Bartholomew, chef de produit. « Et, en partenariat avec Xbox Game Pass, nous sommes en mesure d’apporter les pouvoirs ruineux du Chaos au plus grand nombre de joueurs possible. Puissent tous servir dans leur glorieuse étreinte. »

Le pack de course Ogre Kingdoms a également été révélé comme le bonus des premiers utilisateurs pour le prochain titre. La précommander à l’avance ou l’acheter au cours de la première semaine de vente permettra aux clients d’accéder gratuitement à ce contenu supplémentaire. Pour tout le monde, ce sera finalement un DLC achetable.

Ce pack de course comprend les deux seigneurs légendaires des royaumes ogres, Greasus Goldtooth et Skrag the Slaughterer. Ils seront ajoutés à la grande campagne, vous permettant de diriger une armée de guerriers et de monstres à la recherche de « butin, d’or et de viande pour leur ventre insatiable ».

Au combat, la race excelle à bombarder les ennemis avec une puissance de feu à longue portée avant de les charger avec une cavalerie massive.

Total War: Warhammer 3 sera disponible sur Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. Vous pouvez également acheter votre copie directement auprès de Creative Assembly .

Des copies physiques du jeu seront également disponibles dans la plupart des territoires, alors vérifiez simplement auprès de votre revendeur de jeux local préféré.