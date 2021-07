Totalement évalué : avez-vous pris le vol Halo Infinite ?

in

Sur cet épisode de Totally Rated, Halo Infinite a lancé sa première avant-première technique, mais avez-vous réussi à vous faire inviter ? Dans le domaine des smartphones, nous examinons le OnePlus Nord 2, et de retour dans les jeux, nous avons un aperçu de l’Unreal Engine 5 d’Epic.

343 Industries a lancé son premier aperçu technique Halo Infinite, où les chanceux Halo Insiders ont pu essayer le jeu pour la première fois contre des équipes de robots AI Spartan.

Dans les actualités téléphoniques, le OnePlus Nord 2 à budget limité a été lancé et nous avons été globalement assez impressionnés par le nouveau smartphone de notre test. Enfin, dans les jeux, le développeur de Gears of War, The Coalition, a démontré ses prouesses graphiques avec de nouvelles séquences Unreal Engine 5.

(Crédit image : Xbox Game Studios)

Les vols d’avant-première technique de Halo Infinite décollent

Le premier vol d’aperçu technique Halo Infinite a été envoyé à certains joueurs qui se sont inscrits au programme Halo Insider, disponible pour les joueurs sur PC et consoles Xbox Series X/S.

Des invitations ont commencé à être envoyées à quelques chanceux, qui pourront tester une tranche verticale de la suite multijoueur de Halo Infinite, y compris des matchs Slayer contre Bots (une première pour la série Halo) et un Battle Pass tronqué contenant une quantité condensée de produits cosmétiques. pour personnaliser son Spartan avec.

Les avant-premières se dérouleront du 29 juillet au 1er août 2021, et ceux qui pourront participer ce week-end pourront tester Halo Infinite tôt et avoir une idée du gameplay sur lequel 343 Industries est si désireux d’impressionner.

343 Industries a confirmé que les tests “se concentreront sur les robots et une partie de la nouvelle expérience de l’Académie”, car ce sont de nouveaux éléments mis en œuvre dans le prochain jeu.

Cependant, le message promet également que les futures avant-premières techniques se concentreront également sur les piliers traditionnels comme Big Team Battle. Halo Infinite n’a toujours pas de date de sortie ferme en dehors des “vacances 2021” généralement vagues, alors n’ayez crainte si vous avez manqué l’aperçu technique, car le jeu est relativement proche de la sortie. Sauf retard de dernière minute, bien sûr.

(Crédit image : OnePlus)

OnePlus Nord 2 – un téléphone économique qui laisse une grande impression

Le dernier combiné de OnePlus, le OnePlus Nord 2, a été lancé. Et bien que le téléphone ne soit pas sorti dans le monde entier, il a quand même créé pas mal de buzz sur Internet.

James Peckham de TechRadar a été impressionné par le téléphone économique et a écrit: “Historiquement, OnePlus s’est employé à fabriquer des téléphones haut de gamme à un prix inférieur à celui de la concurrence. On ne peut pas en dire autant de la dernière série OnePlus 9, mais le OnePlus Nord 2 assume ce rôle.

“Le marché des téléphones de milieu de gamme est un espace extrêmement concurrentiel, avec d’excellentes options allant du Google Pixel 4a au Samsung Galaxy A52 5G, mais le OnePlus Nord 2 présente des spécifications qui lui permettent de se démarquer dans cet espace.

“En fait, le OnePlus Nord 2 est l’un des meilleurs téléphones de ce segment du marché. Il présente des caractéristiques impressionnantes, notamment une caméra arrière principale de 50 MP, une charge rapide de 65 W et un écran de 6,43 pouces 1080 x 2400 avec un 90 Hz fréquence de rafraîchissement.

“Cet écran offre une bonne expérience, même si certains seront déçus que la société n’ait pas atteint un taux de rafraîchissement de 120 Hz ici. Cela dit, il offre une bonne qualité d’image à une taille appropriée pour de nombreuses personnes.

“Une bizarrerie est que la société est passée à un chipset MediaTek pour la toute première fois, mais c’était apparemment la bonne décision, car nous avons constaté qu’il offrait des performances améliorées par rapport au OnePlus Nord d’origine.

“L’autre point fort du OnePlus Nord 2 est la forte autonomie de la batterie, car nous avons constaté qu’elle durerait toujours une journée complète d’utilisation, même lorsque nous poussions le téléphone à ses limites. Si vous ne le trouvez pas, il y a aussi une charge rapide de 65 W qui voit votre téléphone passer de 0% à plein en seulement 30 minutes.

“Le OnePlus Nord 2 n’a pas de fonctionnalités qui changent la donne, mais dans son ensemble, il offre une expérience de qualité que beaucoup apprécieront compte tenu de son prix inférieur à celui de beaucoup d’autres téléphones en ce moment.

“Donc, si vous cherchez une alternative moins chère à un produit phare, vous devriez considérer le OnePlus Nord 2 aux côtés de la concurrence féroce (comme les téléphones mentionnés ci-dessus) et noter qu’il offre une excellente expérience de l’appareil photo, une autonomie élevée de la batterie et bien plus encore. pour ça.”

Unreal Engine 5 + Gears of War : un match paradisiaque ?

De nouvelles séquences d’Unreal Engine 5 ont été publiées avec l’aimable autorisation de The Coalition, le développeur de Microsoft Game Studios responsable des récents titres Gears of War. L’aperçu de la technologie Unreal Engine 5 présente les personnages avec des détails sans précédent, et nous sommes impatients de voir à quel point ces détails se retrouveront dans les futurs titres de The Coalition.

Nous avons eu droit non seulement aux rendus des personnages d’Unreal Engine 5, car la chaîne YouTube de Xbox a également publié la “Démo technique d’Alpha Point” présentant un environnement incroyablement détaillé avec des techniques d’éclairage et d’ombre améliorées.

Lorsque Gears 5 a été lancé en 2019, c’était sans doute l’un des jeux les plus beaux jamais créés et une véritable vitrine pour Unreal Engine 4, en particulier si vous jouez au jeu sur PC ou sur Xbox Series X/S via l’édition améliorée du Jeu.

Quoi que The Coalition ait dans sa manche, alors, que ce soit Gears 6 ou autre, nous sommes sûrs que cela aura l’air graphiquement merveilleux s’il fonctionne sur Unreal Engine 5.

